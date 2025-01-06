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Культура и шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус поздравили дочь с днем рождения

День рождения, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 03:13 Фото: Instagram/asmuskristina
Резидент Comedy Club и актриса театра трогательно поздравили дочь Настю с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Девочке исполнилось 11 лет. Пока Кристина Асмус увезла именинницу на Мальдивы, Харламов обратился к ней в своих соцсетях.

"У моей единственной и неповторимой, лучшей в мире и просто самой крутой дочки на планете день рождения! Поздравляю свою прелесть еще и тут. Все пожелания лично", – подписал архивное видео актер.

Часами позже к поздравлениям присоединилась Кристина Асмус. Женщина опубликовала серию архивных фотографий с дочерью и бывшим мужем. Со слов актрисы, их дочь стремительно меняется и помогает другим меняться и видеть красоту.

"Я никогда не смогу тебе соответствовать. Ты чище меня во всем, смелее, тоньше, восприимчивей. В тебе запредельное количество эмпатии и ты отчетливо видишь свет даже в самой непроглядной тьме", – не менее трогательно посвятила поздравления дочери Асмус.

Пара развелась, когда девочке было шесть лет.

Прибавлением в семье недавно похвасталась экс-чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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