Гарик Харламов и Кристина Асмус поздравили дочь с днем рождения

Резидент Comedy Club и актриса театра трогательно поздравили дочь Настю с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Девочке исполнилось 11 лет. Пока Кристина Асмус увезла именинницу на Мальдивы, Харламов обратился к ней в своих соцсетях.

"У моей единственной и неповторимой, лучшей в мире и просто самой крутой дочки на планете день рождения! Поздравляю свою прелесть еще и тут. Все пожелания лично", – подписал архивное видео актер.

Часами позже к поздравлениям присоединилась Кристина Асмус. Женщина опубликовала серию архивных фотографий с дочерью и бывшим мужем. Со слов актрисы, их дочь стремительно меняется и помогает другим меняться и видеть красоту.

"Я никогда не смогу тебе соответствовать. Ты чище меня во всем, смелее, тоньше, восприимчивей. В тебе запредельное количество эмпатии и ты отчетливо видишь свет даже в самой непроглядной тьме", – не менее трогательно посвятила поздравления дочери Асмус.

Пара развелась, когда девочке было шесть лет.

Прибавлением в семье недавно похвасталась экс-чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.