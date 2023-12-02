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Актер Аскар Наймантаев ушел из жизни

Аскар Наймантаев Фото: Instagram/askar.naimantaev
Известный казахстанский актер, сатирик и сценарист Аскар Наймантаев ушел из жизни, сообщает Zakon.kz.

Грустную весть сообщили друзья Наймантаева. Причина смерти не сообщается, ему было 58 лет (родился 17 июня 1965 года).

Ранее актер публиковал на своей личной странице фотографии из больницы, где видно его тяжелое состояние.

Последний пост опубликован 5 дней назад.

Подпись к посту: "Сижу".

Аскар Наймантаев написал множество сценариев и был режиссером-постановщиком больших шоу-программ, телепроектов, концертов.

Сыграл одну из главных ролей в комедийном сериале "Домашние войны" режиссеров Анатолия Кирющенко и Кирилла Бина.

Также он автор книги "Теріс кітап".

Был удостоен Государственного звания "Заслуженный деятель Республики Казахстан".

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