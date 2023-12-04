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Молодая жена Евгения Петросяна обратилась к подписчикам

Молодая жена Евгения Петросяна обратилась к подписчикам Фото: Instagram/bruhunova
Жена известного юмориста и народного артиста России Евгения Петросяна не перестает удивлять своих фолловеров в Instagram оригинальным подбором одежды. На этот раз 34-летняя Татьяна Брухунова поделилась в соцсети не только снимком в ярком образе, но и обратилась к подписчикам, сообщает Zako

Публикацию, сделанную 4 декабря 2023 года в Instagram, молодая жена Евгения Петросяна подписала цитатой из фильма "Служебный роман": "Земной шар вертят именно оптимисты".

"Помните кто озвучил эту мысль?" – обратилась Татьяна Брухунова к подписчикам.

Многие из фолловеров ответили правильно – что эту мысль озвучил Анатолий Новосельцев (актер Андрей Мягков) о своей хорошей знакомой – оптимистке Ольге Рыжовой (актрисе Светлане Немоляевой):

  • "Новосельцев об Оленьке".
  • "Конечно помним, Новосельцев Анатолий Ефремович!"

Преданные подписчики Брухуновой в очередной раз закидали ее комплиментами:

  • "Какая милотаааа!"
  • "Розовый вам так к лицу".
  • "Замечательное начало понедельника! Легкой недели и хорошего настроения!"
  • "Танюша, вы – прелесть! Всегда улыбаетесь! Начало дня со встречей вас делает день светлым и радостным! Успеха вам во всех ваших делах!"

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31 октября 2023 года Татьяна Брухунова опубликовала несколько снимков в ярких осенних образах. Под публикацией молодая супруга известного российского юмориста Евгения Петросяна обратилась к хейтерам. Подробности здесь.

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