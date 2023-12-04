Молодая жена Евгения Петросяна обратилась к подписчикам

Фото: Instagram/bruhunova

Жена известного юмориста и народного артиста России Евгения Петросяна не перестает удивлять своих фолловеров в Instagram оригинальным подбором одежды. На этот раз 34-летняя Татьяна Брухунова поделилась в соцсети не только снимком в ярком образе, но и обратилась к подписчикам, сообщает Zako

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