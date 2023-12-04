Молодая жена Евгения Петросяна обратилась к подписчикам
Фото: Instagram/bruhunova
Жена известного юмориста и народного артиста России Евгения Петросяна не перестает удивлять своих фолловеров в Instagram оригинальным подбором одежды. На этот раз 34-летняя Татьяна Брухунова поделилась в соцсети не только снимком в ярком образе, но и обратилась к подписчикам, сообщает Zako
Публикацию, сделанную 4 декабря 2023 года в Instagram, молодая жена Евгения Петросяна подписала цитатой из фильма "Служебный роман": "Земной шар вертят именно оптимисты".
"Помните кто озвучил эту мысль?" – обратилась Татьяна Брухунова к подписчикам.
Многие из фолловеров ответили правильно – что эту мысль озвучил Анатолий Новосельцев (актер Андрей Мягков) о своей хорошей знакомой – оптимистке Ольге Рыжовой (актрисе Светлане Немоляевой):
- "Новосельцев об Оленьке".
- "Конечно помним, Новосельцев Анатолий Ефремович!"
Преданные подписчики Брухуновой в очередной раз закидали ее комплиментами:
- "Какая милотаааа!"
- "Розовый вам так к лицу".
- "Замечательное начало понедельника! Легкой недели и хорошего настроения!"
- "Танюша, вы – прелесть! Всегда улыбаетесь! Начало дня со встречей вас делает день светлым и радостным! Успеха вам во всех ваших делах!"
31 октября 2023 года Татьяна Брухунова опубликовала несколько снимков в ярких осенних образах. Под публикацией молодая супруга известного российского юмориста Евгения Петросяна обратилась к хейтерам. Подробности здесь.
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