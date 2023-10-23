"Никогда не надену": молодая жена Евгения Петросяна рассказала об одежде для дома

34-летняя Татьяна Брухунова, которая активно ведет свою страницу в Instagram, опубликовала новый пост, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией супруга 78-летнего Евгения Петросяна рассказала об одежде для дома, которую она никогда не наденет.

"Мне близка мысль: "Дом – это не место, это чувство". Я люблю, оберегаю и уважаю свой дом. Именно поэтому никогда не надену треники и старую футболку для времяпрепровождения там", – написала Татьяна Брухунова.

По ее словам, для дома она выбирает одежду из хлопка и с вышивкой, и получает комплимент от сына: "Мама, ты такая красивая!".

Фолловеров наряд Брухуновой восхитил и они согласились с наследником Петросяна:

"Самое то!"

"Устами младенца..."

"Татьяна, вы – прекрасны".

"Таня, вы, видимо, эстет с рождения! Во всем!"

"А и правда, красотка! Да еще на таком фоне…"

"Согласна с вашим сыном! Излучаете свет и красоту!"

"Очень красиво и уютно выглядите! Просто ваши дела насущные другие, грех ходить в трениках",

"Никогда об этом не задумывалась. И правда. Уважение к своему дому – прекрасно. Буду следовать вашему совету".

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