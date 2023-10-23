"Никогда не надену": молодая жена Евгения Петросяна рассказала об одежде для дома
Под публикацией супруга 78-летнего Евгения Петросяна рассказала об одежде для дома, которую она никогда не наденет.
"Мне близка мысль: "Дом – это не место, это чувство". Я люблю, оберегаю и уважаю свой дом. Именно поэтому никогда не надену треники и старую футболку для времяпрепровождения там", – написала Татьяна Брухунова.
По ее словам, для дома она выбирает одежду из хлопка и с вышивкой, и получает комплимент от сына: "Мама, ты такая красивая!".
Фолловеров наряд Брухуновой восхитил и они согласились с наследником Петросяна:
- "Самое то!"
- "Устами младенца..."
- "Татьяна, вы – прекрасны".
- "Таня, вы, видимо, эстет с рождения! Во всем!"
- "А и правда, красотка! Да еще на таком фоне…"
- "Согласна с вашим сыном! Излучаете свет и красоту!"
- "Очень красиво и уютно выглядите! Просто ваши дела насущные другие, грех ходить в трениках",
- "Никогда об этом не задумывалась. И правда. Уважение к своему дому – прекрасно. Буду следовать вашему совету".
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