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"Никогда не надену": молодая жена Евгения Петросяна рассказала об одежде для дома

"Никогда не надену": молодая жена Евгения Петросяна рассказала об одежде для дома Фото: Instagram/bruhunova
34-летняя Татьяна Брухунова, которая активно ведет свою страницу в Instagram, опубликовала новый пост, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией супруга 78-летнего Евгения Петросяна рассказала об одежде для дома, которую она никогда не наденет.

"Мне близка мысль: "Дом – это не место, это чувство". Я люблю, оберегаю и уважаю свой дом. Именно поэтому никогда не надену треники и старую футболку для времяпрепровождения там", – написала Татьяна Брухунова.

По ее словам, для дома она выбирает одежду из хлопка и с вышивкой, и получает комплимент от сына: "Мама, ты такая красивая!".

Фолловеров наряд Брухуновой восхитил и они согласились с наследником Петросяна:

  • "Самое то!"
  • "Устами младенца..."
  • "Татьяна, вы – прекрасны".
  • "Таня, вы, видимо, эстет с рождения! Во всем!"
  • "А и правда, красотка! Да еще на таком фоне…"
  • "Согласна с вашим сыном! Излучаете свет и красоту!"
  • "Очень красиво и уютно выглядите! Просто ваши дела насущные другие, грех ходить в трениках",
  • "Никогда об этом не задумывалась. И правда. Уважение к своему дому – прекрасно. Буду следовать вашему совету".

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Динара Халдарова
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