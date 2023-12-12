Молодая жена Евгения Петросяна показала сына
Фото: Instagram/bruhunova
Сегодня, 12 декабря 2023 года, молодая супруга 78-летнего российского юмориста Евгения Петросяна опубликовала новый пост в Instagram. В нем 34-летняя Татьяна Брухунова поделилась снимками подросшего сына, сообщает Zakon.kz.
Под фотографиями трехлетнего Вагана жена Петросяна рассказала, что в минувшие выходные с сыном побывала на первой елке сезона 23/24. По ее словам, на мероприятии было весело, вкусно и интересно.
Фолловеры принялись обсуждать внешность Вагана, и отметили, что он – папина копия:
- "Красавчик мальчик, папина копия!"
- "Какой красивый пацан, весь в родителей. Правда, ну очень".
Другие же подписчики просто были в восторге от стиля трехлетнего сына Петросяна и Брухуновой:
- "Красавчик. Маленький джентельменчик".
- "Как классно. Такой красавчик (тьфу-тьфу)!"
- "Такой мальчик замечательный! Хорошенький брюнетик".
- "Какой замечательный у вас сын. Как хорошо и уместно всегда одет. Красивые фотографии".
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4 декабря 2023 года Татьяна Брухунова поделилась в соцсети снимком в ярком образе и обратилась к подписчикам. Подробности здесь.
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