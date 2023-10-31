Молодая жена Евгения Петросяна обратилась к хейтерам

Молодая супруга известного российского юмориста Евгения Петросяна 31 октября 2023 года опубликовала несколько снимков в ярких осенних образах. Под публикацией 34-летняя Татьяна Брухунова обратилась к хейтерам, сообщает Zakon.kz.

Жена 78-летнего народного артиста России, которая не перестает удивлять поклонников необычным подбором нарядов, отметила, что с наступлением холодов ей стало сложнее собрать образ.

"В холодное время года луки собираются сложнее. Особенно в такую погоду, как сейчас: то грязно, то сыро, то ветрено, то еще какая-нибудь напасть. Но даже эти исходные данные не могут мне помешать в удовольствии "наряжаться". Люблю это дело и все тут. А кому не нравится – не смотрите", – написала Татьяна Брухунова в Instagram, обращаясь к своим хейтерам.

Преданные фолловеры, как всегда, засыпали Брухунову комплиментами. Некоторые из них отметили, что не понимают стиль Татьяны, но все равно восхищаются вкусом своего кумира:

"Классные луки и смотреть приятно".

"Татьяна – молодец! Она разрушает все шаблоны".

"А мне нравится, и каждый ваш образ рассматриваю детально".

"Не понимаю этот стиль, но вам идет. Главное – что не как все! Восхищаюсь вами!"

"Само очарование. И современно, и в то же время легкая дымка ретро. И как у вас это получается? Браво".

"Как всегда, оригинально и не похоже ни на кого. Бомбер такой необычный: как вы умеете находить вещи, которые созданы для вас?"

Лук (мода) – продуманный до мелочей образ, который включает в себя одежду, обувь, аксессуары, прическу, маникюр, макияж.

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