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Новогодний ролик Самойловой обескуражил поклонников

Новогодний ролик Самойловой обескуражил поклонников Фото: Instagram/samoylovaoxana
35-летняя модель Оксана Самойлова с супругом Джиганом показали подписчикам, как украсили фасад дома к Новому году, сообщает Zakon.kz.

Как обычно ролик сопровождался масштабностью и помпезностью.

"Добро пожаловать в наш Candy Land. В этом году декор дома – мое чистое вдохновение. Как вам?" – обращается блогер к комментаторам.

На размещенных кадрах супруги лопнули два шара и сверху на них посыпались сотни воздушных шариков – розовых и голубых. Многие поклонники Оксаны Самойловой увидели в ролике намек на беременность.

  • Я одна подумала, что будет двойня.
  • Я думала у вас двойня будет, мальчик и девочка.
  • Боже, я думала опять пол узнают.
  • Шарики напомнили гендер-пати.
  • А я уже слова приготовила, как поздравить с беременностью, – пишут пользователи Сети.

Не обошлось и без обсуждения внешнего вида матери четырех детей.

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Ранее Самойлова заявляла, что хочет пятого ребенка, но ее одолевают сомнения и страхи. Звездная пара уже воспитывает трех дочерей и сына.

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