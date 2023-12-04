Новогодний ролик Самойловой обескуражил поклонников

35-летняя модель Оксана Самойлова с супругом Джиганом показали подписчикам, как украсили фасад дома к Новому году, сообщает Zakon.kz.

Как обычно ролик сопровождался масштабностью и помпезностью.

"Добро пожаловать в наш Candy Land. В этом году декор дома – мое чистое вдохновение. Как вам?" – обращается блогер к комментаторам.

На размещенных кадрах супруги лопнули два шара и сверху на них посыпались сотни воздушных шариков – розовых и голубых. Многие поклонники Оксаны Самойловой увидели в ролике намек на беременность.

Я одна подумала, что будет двойня.

Я думала у вас двойня будет, мальчик и девочка.

Боже, я думала опять пол узнают.

Шарики напомнили гендер-пати.

А я уже слова приготовила, как поздравить с беременностью, – пишут пользователи Сети.

Не обошлось и без обсуждения внешнего вида матери четырех детей.

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Ранее Самойлова заявляла, что хочет пятого ребенка, но ее одолевают сомнения и страхи. Звездная пара уже воспитывает трех дочерей и сына.