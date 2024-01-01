Геннадий Головкин поздравил поклонников с Новым годом
Фото: instagram/gggboxing
Легендарный казахстанский боксер профессионального ринга поздравил своих поклонников с Новым годом в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
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В ночь на 1 января 2024 года легендарный казахстанский боксер Геннадий Головкин, знаменитый GGG, опубликовал лаконичное поздравление в коротких историях. Открытка с поздравлением на трех языках закреплена в stories спортсмена.
Фото: instagram/gggboxing
Ранее еще одна казахстанская знаменитость мировой величины Димаш Кудайберген исполнил гимн Казахстана в Акорде. Ему аккомпанировал симфонический оркестр.
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