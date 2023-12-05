Макгрегор рассекретил имя четвертого ребенка

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в полулегком и легком весе объявил, как решил назвать своего четвертого ребенка, сообщает Zakon.kz.

Об этом ирландский боец смешанных боевых искусств написал на личной странице в Instagram 5 декабря 2023 года.

"Можете поприветствовать: Мак Макгрегор", – сказано кратко в описании к публикации.

Конор Макгрегор и его избранница Ди Девлин стали родителями в четвертый раз 1 декабря.

Тогда боец поддержал гражданскую супругу в клинике, где сделал первые фотографии с младенцем.

Конор Макгрегор и Ди Девлин встречаются с 2008 года. Пара воспитывает троих общих детей: шестилетнего сына Конора Джека, четырехлетнюю дочь Кройю и двухлетнего сына Риана.