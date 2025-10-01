Макпал Жунусова объяснила, почему так и не вышла замуж после смерти мужа

Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова 1 октября поделилась в Instagram архивным видео, в котором запечатлена вместе с дочерью Мерей, сообщает Zakon.kz.

В ролике певица объясняет, почему долгие годы оставалась без пары.

На кадрах журналист задает вопрос о личной жизни Жунусовой. Певица, обращаясь к дочери, отвечает: "Ну она вот, вот у нее спросите, хочет ли она этого? Задайте ей вопросы. Мерей, как ты думаешь, может быть маме замуж надо выйти?".

Маленькая Мерей, не задумываясь, заявляет, что всегда считала себя "мужем" мамы. "Ну когда я маленькая была, я не ревновала. К кому? Ну я всегда говорила, что я ее муж. Всегда", – говорит девочка.

Жунусова улыбается и уточняет: "А сейчас что? Сейчас можно, да, выходить?". Но дочь отвечает, что все равно против.

"А как я, если она против? Поэтому я даже об этом не думаю", – заключает певица.

А ранее Динара Сатжан определила самого популярного парня после разгрома "Кайрата".