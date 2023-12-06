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Улыбающийся турецкий шеф-повар сделал важное заявление

Улыбающийся турецкий шеф-повар сделал важное заявление Фото: Instagram/cznburak
29-летний известный шеф-повар из Стамбула Бурак Оздемир прославился на весь мир благодаря своей улыбке, а также невероятным размером блюд, которые он готовит. Не так давно он открыл свой ресторан и обратился к подписчикам, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение он опубликовал на странице в Instagram.

Оздемир заявил, что у него есть только один ресторан в Стамбуле.

"Пожалуйста, не верьте никому. У меня есть только один ресторан Czn Chef Burak Restaurant", – отметил он.

И добавил, что заведение находится в торговом центре Vadistanbul Shopping Mall.

Об открытии своего первого и пока единственного ресторана Оздемир рассказал 24 сентября 2023 года.

В сентябре 2023 года Оздемир впервые приехал в Казахстан и получил подарок от акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды. Во время встречи ему надели на плечи чапан и подарили сувенир в виде "тайказана".

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