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Анджелина Джоли намерена навсегда бросить актерскую карьеру и переехать в Азию

актриса Анджелина Джоли Фото: wikimedia
Голливудская суперзвезда Анджелина Джоли намекнула, что хочет навсегда бросить актерскую карьеру и покинуть Лос-Анджелес, сообщает Zakon.kz.

Анджелина Джоли подчеркнула, что хочет проводить больше времени в Камбодже после того, как она упустила возможность свободно путешествовать из-за длящегося не первый год бракоразводного процесса с Брэдом Питтом, сообщает Unilad.

Она  рассказала о неприязни к Голливуду и подчеркнула, что никогда не стала бы актрисой, если бы начинала свой карьерный путь сегодня.

Джоли рассчитывает переехать из Лос-Анджелеса в Камбоджу, но это возможно только по окончательному завершению бракоразводного процесса.

После развода с Брэдом Питтом Анджелина Джоли сыграла в главных ролях лишь дважды – в фильме "Малефисента: Владычица тьмы" 2019 года и "Те, кто желает мне смерти" 2021 года. Она также играла второстепенные роли в фильме "Вечные" (2021) и "Питер Пэн и Алиса в стране чудес" (2020).

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