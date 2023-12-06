Сестра Торегали Тореали впервые стала мамой

Сестра звездного певца Торегали Тореали Фариза Тореали сообщила подписчикам радостную новость: она стала мамой, сообщает Zakon.kz.

Доброе известие блогер разместила на странице в Instagram 6 декабря 2023 года.

"Мы стали родителями. Счастье, которого мы так ждали. 9 месяцев я скрывали свою беременность от общественности. Но после рождения ребенка мы узнали о проблемах с моим здоровьем". Фариза Тореали

Она отметила, что ей пришлось уехать на лечение в Турцию и оставить младенца дома.

"Самое главное, что все позади и все хорошо". Фариза Тореали

В ноябре Тореали рассказала подписчикам, что прошла обследование на онкологию в Турции.

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Тогда она заявила, что теперь смотрит на жизнь по-другому.