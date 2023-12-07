Арман Давлетяров о казахах, живущих за пределами исторической родины: Мы гордимся Казахстаном больше

Бывший генеральный директор российского национального музыкального телеканала Муз-ТВ Арман Давлетяров 7 декабря 2023 года опубликовал новое видео в Instagram. В нем он рассказал о напутствии от мамы и гордости за историческую родину, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией медиаменеджер отметил, что всю свою жизнь помнит напутствие от мамы, которое она сказала ему в 15 лет, перед поездкой на учебу в Москву.

"Мама, провожая меня, сказала: "Сынок, запомни мое напутствие тебе. Ты там будешь один, в большом городе, нас рядом не будет, ни братьев, ни сестер, ни сестры, ни меня. Ты несешь ответственность не только за нашу семью, ты несешь ответственность за весь наш великий народ – за казахский народ", – рассказал на видео Арман Давлетяров.

На его вопрос: "Почему, причем тут это?" мама ответила: "По тебе будут судить о целом народе: как ты учишься, как ты работаешь, как ты строишь отношения, как ты себя проявляешь. Помни об этом и никогда не подводи ни нас, ни наш народ".

По словам Давлетярова, он всю жизнь старается не подводить "наш великий казахский народ!"

"Сегодня я тоже самое говорю своим детям. Порой мне кажется, что мы – казахи, живущие за пределами своей исторической родины, любим и гордимся Казахстаном больше, чем те кто живет в нем. Потому что нам не хватает общения, не хватает нашего родного казахского. И мы особо чувствуем потребность во всем этом, живя вдали от родины. Согласны со мной?" – написал Арман.

Фолловеры с ним согласились и отметили, что мама медиаменеджера была очень мудрой женщиной:

"Золотые слова мамы!"

"Мудрая женщина была ваша мама".

"Да, спрос за границей всегда двойной".

"Я часто провожу подобные беседы. Надеюсь, эти беседы будут на пользу нашим детям".

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