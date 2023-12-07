Арман Давлетяров о казахах, живущих за пределами исторической родины: Мы гордимся Казахстаном больше
Под публикацией медиаменеджер отметил, что всю свою жизнь помнит напутствие от мамы, которое она сказала ему в 15 лет, перед поездкой на учебу в Москву.
"Мама, провожая меня, сказала: "Сынок, запомни мое напутствие тебе. Ты там будешь один, в большом городе, нас рядом не будет, ни братьев, ни сестер, ни сестры, ни меня. Ты несешь ответственность не только за нашу семью, ты несешь ответственность за весь наш великий народ – за казахский народ", – рассказал на видео Арман Давлетяров.
На его вопрос: "Почему, причем тут это?" мама ответила: "По тебе будут судить о целом народе: как ты учишься, как ты работаешь, как ты строишь отношения, как ты себя проявляешь. Помни об этом и никогда не подводи ни нас, ни наш народ".
По словам Давлетярова, он всю жизнь старается не подводить "наш великий казахский народ!"
"Сегодня я тоже самое говорю своим детям. Порой мне кажется, что мы – казахи, живущие за пределами своей исторической родины, любим и гордимся Казахстаном больше, чем те кто живет в нем. Потому что нам не хватает общения, не хватает нашего родного казахского. И мы особо чувствуем потребность во всем этом, живя вдали от родины. Согласны со мной?" – написал Арман.
Фолловеры с ним согласились и отметили, что мама медиаменеджера была очень мудрой женщиной:
- "Золотые слова мамы!"
- "Мудрая женщина была ваша мама".
- "Да, спрос за границей всегда двойной".
- "Я часто провожу подобные беседы. Надеюсь, эти беседы будут на пользу нашим детям".
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27 ноября 2023 года, после поездки по Казахстану, Арман Давлетяров опубликовал видео с обращением к казахстанцам. Подробности здесь.