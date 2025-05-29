"Ты из рода Торе": Арман Давлетяров показал сына-красавца

54-летний бывший генеральный директор российского национального музыкального телеканала "Муз-ТВ" Арман Давлетяров поделился кадрами с выпускного сына Аята и трогательно поздравил его с новым этапом в жизни, сообщает Zakon.kz.

Ведущий казахстанского канала Jibek Joly TV уточнил, что вся семья пришла поддержать Аята и присутствовала на торжественной церемонии в зале.

"А он – на сцене, в белой мантии. Взрослый, собранный, светлый. Наш сын. В какой-то момент время словно отмоталось назад. Роддом. Его первые крики. Мой первый взгляд. Слезы счастья. Как будто это было вчера. А сегодня он стоит перед нами, и мы с Мавжудой не смогли сдержать слез. Не от печали. А от того, сколько пройдено. Как быстро летит время. И как незаметно он стал мужчиной". Арман Давлетяров

Блогер подчеркивает, что сын с первых дней был словно взрослым. Спокойным и вдумчивым.

"Он никогда не был шумным, но всегда был настоящим – удивительно цельным и надежным. И вот сегодня, когда он делает свой первый шаг во взрослую жизнь, я прошу у Всевышнего не только здоровья, знаний и благ, а – света в сердце". Арман Давлетяров

Далее он оставил напутствия.

"Где бы ты ни был – не забывай свои корни. Ты из рода Торе. В них – твоя сила. Пусть твои поступки будут благородными. Решения – чистыми. А сердце – живым. И настоящим. Мы рядом. Мы любим. Мы гордимся. И молимся. Каждый день. Тихо. Искренне. Всей душой". Арман Давлетяров

Давлетяров является многодетным отцом: у него четверо сыновей и дочь.

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