#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
512.66
580.59
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
512.66
580.59
6.45
Культура и шоу-бизнес

"Ты из рода Торе": Арман Давлетяров показал сына-красавца

Арман Давлетяров, сын, выпускной, пожелания, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 09:42 Фото: Instagram/arman_dav
54-летний бывший генеральный директор российского национального музыкального телеканала "Муз-ТВ" Арман Давлетяров поделился кадрами с выпускного сына Аята и трогательно поздравил его с новым этапом в жизни, сообщает Zakon.kz.

Ведущий казахстанского канала Jibek Joly TV уточнил, что вся семья пришла поддержать Аята и присутствовала на торжественной церемонии в зале.

"А он – на сцене, в белой мантии. Взрослый, собранный, светлый. Наш сын. В какой-то момент время словно отмоталось назад. Роддом. Его первые крики. Мой первый взгляд. Слезы счастья. Как будто это было вчера. А сегодня он стоит перед нами, и мы с Мавжудой не смогли сдержать слез. Не от печали. А от того, сколько пройдено. Как быстро летит время. И как незаметно он стал мужчиной".Арман Давлетяров

Блогер подчеркивает, что сын с первых дней был словно взрослым. Спокойным и вдумчивым.

"Он никогда не был шумным, но всегда был настоящим – удивительно цельным и надежным. И вот сегодня, когда он делает свой первый шаг во взрослую жизнь, я прошу у Всевышнего не только здоровья, знаний и благ, а – света в сердце".Арман Давлетяров

Далее он оставил напутствия.

"Где бы ты ни был – не забывай свои корни. Ты из рода Торе. В них – твоя сила. Пусть твои поступки будут благородными. Решения – чистыми. А сердце – живым. И настоящим. Мы рядом. Мы любим. Мы гордимся. И молимся. Каждый день. Тихо. Искренне. Всей душой".Арман Давлетяров

Давлетяров является многодетным отцом: у него четверо сыновей и дочь.

Ранее мы рассказывали, что компания Warner Bros. представила новый трейлер аниме-адаптации популярного мультсериала "Том и Джерри" под названием Tom & Jerry Gokko.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Искусственный интеллект вернет Юру Шатунова фанатам "Ласкового мая"
Культура и шоу-бизнес
07:45, Сегодня
Искусственный интеллект вернет Юру Шатунова фанатам "Ласкового мая"
Зомби-невеста: Настя Ивлеева удивила поклонников новой свадьбой
Культура и шоу-бизнес
01:02, 29 мая 2025
Зомби-невеста: Настя Ивлеева удивила поклонников новой свадьбой
Умер актер Эд Гейл, сыгравший роль куклы Чаки
Культура и шоу-бизнес
00:31, 29 мая 2025
Умер актер Эд Гейл, сыгравший роль куклы Чаки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: