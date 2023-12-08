Солист группы "Руки вверх" стал отцом пятый раз

Лидер "Руки вверх" Сергей Жуков стал отцом пятый раз. У него родился сын, сообщает Zakon.kz.

Радостной новостью он поделился в Instagram. Он выложил селфи из роддома.

"Счастье пришло ко мне в 5 раз!" – подписал он фотографию.

Как назвали малыша, пока неизвестно.

Поклонники кинулись поздравлять Жукова с этим прекрасным событием.

Пятая серия вышла сегодня и такое событие надо назвать Маратик.

Хорошие люди должны размножаться. Поздравляю вашу семью.

Ветер шумит негромко. Ура и отцу и ребенку!! (И матери тоже ура! На на, на на нара на ра!)

Обожаю Жуковых, большой пример для всей страны, растите здоровыми и счастливыми.

Ооооо, а я давно говорила, что у Жуковых будет еще ребенок! Уррра!

Вторая жена Регина Бурд родила сына. У пары уже есть дети: дочь и два сына. Также от первого брака у артиста есть дочь, которая живет в США.

Ранее семейное фото Сергея Жукова растрогало поклонников.