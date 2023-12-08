Солист группы "Руки вверх" стал отцом пятый раз
Фото: Instagram/sezhukov
Лидер "Руки вверх" Сергей Жуков стал отцом пятый раз. У него родился сын, сообщает Zakon.kz.
Радостной новостью он поделился в Instagram. Он выложил селфи из роддома.
"Счастье пришло ко мне в 5 раз!" – подписал он фотографию.
Как назвали малыша, пока неизвестно.
Поклонники кинулись поздравлять Жукова с этим прекрасным событием.
- Пятая серия вышла сегодня и такое событие надо назвать Маратик.
- Хорошие люди должны размножаться. Поздравляю вашу семью.
- Ветер шумит негромко. Ура и отцу и ребенку!! (И матери тоже ура! На на, на на нара на ра!)
- Обожаю Жуковых, большой пример для всей страны, растите здоровыми и счастливыми.
- Ооооо, а я давно говорила, что у Жуковых будет еще ребенок! Уррра!
Вторая жена Регина Бурд родила сына. У пары уже есть дети: дочь и два сына. Также от первого брака у артиста есть дочь, которая живет в США.
Ранее семейное фото Сергея Жукова растрогало поклонников.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript