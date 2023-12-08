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Солист группы "Руки вверх" стал отцом пятый раз

Солист "Руки вверх" стал отцом в пятый раз Фото: Instagram/sezhukov
Лидер "Руки вверх" Сергей Жуков стал отцом пятый раз. У него родился сын, сообщает Zakon.kz.

Радостной новостью он поделился в Instagram. Он выложил селфи из роддома. 

"Счастье пришло ко мне в 5 раз!" – подписал он фотографию. 

Как назвали малыша, пока неизвестно. 

Поклонники кинулись поздравлять Жукова с этим прекрасным событием. 

  • Пятая серия вышла сегодня и такое событие надо назвать Маратик.
  • Хорошие люди должны размножаться. Поздравляю вашу семью.
  • Ветер шумит негромко. Ура и отцу и ребенку!! (И матери тоже ура! На на, на на нара на ра!)
  • Обожаю Жуковых, большой пример для всей страны, растите здоровыми и счастливыми.
  • Ооооо, а я давно говорила, что у Жуковых будет еще ребенок! Уррра!

Вторая жена Регина Бурд родила сына. У пары уже есть дети: дочь и два сына. Также от первого брака у артиста есть дочь, которая живет в США. 

Ранее семейное фото Сергея Жукова растрогало поклонников.

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