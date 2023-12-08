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Димаш Кудайберген виртуозно сыграл казахское произведение на рояле

Димаш Кудайберген виртуозно сыграл казахское произведение на рояле Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген сыграл на рояле казахскую народную песню "Кусни Корлан", сообщает Zakon.kz.

Димаш сейчас находится в Венгрии.

"Прямо сейчас я в Венгрии. Во время работы, решил сыграть нашу народную песню "Кусни Корлан"", – написал артист. 

Поклонникам очень понравилось его игра:

  • Роскошный вечер у рояля! Спасибо за музыку, за волшебное настроение, Димаш!
  • Кааааак же я люблю когда ты играешь! Ты моих очей очарование и услада для ушей! Спасибо за эту красоту! Люблю до звезд! 
  • Как красиво! До встречи в мае в Будапеште!
  • Красиво. Все красиво и музыка и сам красивый, и рояль красивый.

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