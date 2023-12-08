Димаш Кудайберген виртуозно сыграл казахское произведение на рояле
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген сыграл на рояле казахскую народную песню "Кусни Корлан", сообщает Zakon.kz.
Димаш сейчас находится в Венгрии.
"Прямо сейчас я в Венгрии. Во время работы, решил сыграть нашу народную песню "Кусни Корлан"", – написал артист.
Поклонникам очень понравилось его игра:
- Роскошный вечер у рояля! Спасибо за музыку, за волшебное настроение, Димаш!
- Кааааак же я люблю когда ты играешь! Ты моих очей очарование и услада для ушей! Спасибо за эту красоту! Люблю до звезд!
- Как красиво! До встречи в мае в Будапеште!
- Красиво. Все красиво и музыка и сам красивый, и рояль красивый.
4 мая 2024 года состоится сольный концерт Димаша Кудайбергена в Будапеште.
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