Легендарный тенор Пласидо Доминго предложил Димашу спеть дуэтом
Видео разговора двух мировых знаменитостей опубликовал в своем профиле Димаш Кудайберген. Во время беседы на конкурсе "Виртуозы", в котором Димаш выступает членом жюри, Пласидо Доминго поделился историей заочного знакомство с казахстанской звездой.
Как рассказал 82-летний легендарный оперный певец, видео с выступлением Димаша ему показал внук. После Доминго предложил Димашу записать совместный дуэт.
"Мы запишем прекрасный дуэт. Завтра давайте проведем репетицию, если удобно", – сказал Пласидо Доминго.
Он также посетовал, что с возрастом уже не может так петь, как это было раньше. Димаш на это в шутку ответил, что "не верит" легендарному тенору, и Доминго "может все".
Также во время встречи Димаш Кудайерген рассказал, как в пятилетнем возрасте познакомился с творчеством легендарного Пласидо Доминго.