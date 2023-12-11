Легендарный тенор Пласидо Доминго предложил Димашу спеть дуэтом

Легенда оперной сцены, знаменитый на весь мир испанский тенор, Пласидо Доминго во время встречи на европейском конкурсе "Виртуозы" предложил звезде казахстанской эстрады Димашу Кудайбергену спеть дуэтом, сообщает Zakon.kz.

Видео разговора двух мировых знаменитостей опубликовал в своем профиле Димаш Кудайберген. Во время беседы на конкурсе "Виртуозы", в котором Димаш выступает членом жюри, Пласидо Доминго поделился историей заочного знакомство с казахстанской звездой.

Как рассказал 82-летний легендарный оперный певец, видео с выступлением Димаша ему показал внук. После Доминго предложил Димашу записать совместный дуэт.





"Мы запишем прекрасный дуэт. Завтра давайте проведем репетицию, если удобно", – сказал Пласидо Доминго.

Он также посетовал, что с возрастом уже не может так петь, как это было раньше. Димаш на это в шутку ответил, что "не верит" легендарному тенору, и Доминго "может все".

Также во время встречи Димаш Кудайерген рассказал, как в пятилетнем возрасте познакомился с творчеством легендарного Пласидо Доминго.