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Димаш опубликовал фото с легендарным тенором

Димаш опубликовал фото с легендарным тенором Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген 14 декабря 2023 года порадовал поклонников новой публикацией в соцсети. Он опубликовал фотографию с легендой оперной сцены, знаменитым на весь мир испанским тенором Пласидо Доминго, сообщает Zakon.kz.

Снимок с легендарным тенором Димаш опубликовал в Instagram. Фото сделано на европейском конкурсе "Виртуозы", где оба выступают членами жюри.

"Скоро начнется...", – написал под фото казахстанский исполнитель, отметив Instagram-страницы конкурса и тенора.

Поклонники творчества Кудайбергена, как всегда, оставили восторженные комментарии под публикацией:

  • "Очень важный и запоминающийся снимок! Две звезды за одним столом, в одном шоу. Жду с нетерпением твоего выступления, Димаш. Передавай привет маэстро Доминго от нас, твоих диарс".
  • "Какая у тебя компания замечательная! Пласидо Доминго! Я абсолютно уверена, что он от тебя в восторге и счастлив, что вы работаете вместе над дуэтом! Потому что, ты – наш космический, невероятный и потрясающий вокалист, Димаш Кудайберген!"

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10 декабря 2023 года стало известно, что Димаш Кудайберген станет членом жюри телевизионного шоу Европы "Виртуозы". Также сообщалось, что в жюри будет сидеть известный оперный певец, генеральный директор Лос-Анджелесской оперы Пласидо Доминго, который предложил Димашу спеть дуэтом.

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