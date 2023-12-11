Стало известно, почему Иосиф Пригожин попал в больницу

Врачи диагностировали продюсеру Иосифу Пригожину пневмонию в начальной форме, сообщает Zakon.kz.

По информации Mash, подозрение на коронавирус не подтвердилось.

Сейчас врачи дают Пригожину иммуномодуляторы, антибиотики и ставят капельницы.

Отмечается, что через неделю продюсера должны выписать.

11 декабря стало известно, что Иосиф Пригожин экстренно попал в больницу