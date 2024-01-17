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Иосиф Пригожин решил почитать комментарии в своем аккаунте

Иосиф Пригожин решил почитать комментарии в своем аккаунте Фото: instagram/prigozhin_iosif
Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал фото и заявил, что ждет коментарии, сообщает Zakon.kz.

Фото он опубликовал 17 января на своей странице в Instagram.


"Даже не знаю, что написать под этим фото, жду ваши комментарии. 😂😂😂😂😂 фото с @valeriya рассвет", – говорится в подписи к фото. 

Что пишут комментаторы:

  • Мы уже осторожно смотрим ваши посты. Вдруг опять что-то.
  • Вас откопали?
  • Тонкий лед братуха под тобой.
  • Вы очень красивый, обожаю вас моя "красавица Валерия".
  • Утомленные солнцем Дубая.

Продюсер даже отвечает смешными эмодзи на комментарии.  

Ранее в ночь на 24 июня 2023 года участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Весь мир внимательно следил за разворачивающимися событиями. Однако под пристальное внимание попал российский продюсер Иосиф Пригожин, которого часто путают с Евгением Пригожиным, главой ЧВК. Комментаторы соревновались в остроумии на его страничке в Instagram.

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