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Муж Баян Алагузовой обратился к подписчикам

Муж Баян Алагузовой обратился к подписчикам Фото: Instagram/tursen_alaguzov
Ночью 12 декабря 2023 года казахстанский бизнесмен Турсен Алагузов обратился к подписчикам с вопросом. Ответ, полученный от фолловеров, был положительный, сообщает Zakon.kz.

Муж известного продюсера Баян Алагузовой опубликовал свою фотографию в Instagram, под которой и задал вопрос своим фанатам:

"ТикТок возможен в 54? Думаю".

Подписчики поддержали Алагузова и отметили, что в жизни нет ничего невозможного:

  • "Главное – желание".
  • "Нет ничего невозможного".
  • "В любом возрасте все возможно".
  • "А когда еще... Нам можно все... Вперед".
  • "Никогда не поздно что-то начать. Главное – здоровье".
  • "После 50-ти жизнь только начинается! Почему бы и нет?!"
  • "Ох, Турсен, после 50-ти нам все дозволено. Так что не парьтесь, вперед и с песней".
  • "Конечно, почему бы нет! Все возрасты хороши! Я тоже тока вникаю, так что вперед".

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Ранее Турсен и Баян Алагузовы восхитили фанатов, сняв видео на песню Кати Лель "Мой мармеладный", которая в последнее время обрела небывалую славу в TikTok. Подробности по ссылке.

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