Муж Баян Алагузовой обратился к подписчикам
Фото: Instagram/tursen_alaguzov
Ночью 12 декабря 2023 года казахстанский бизнесмен Турсен Алагузов обратился к подписчикам с вопросом. Ответ, полученный от фолловеров, был положительный, сообщает Zakon.kz.
Муж известного продюсера Баян Алагузовой опубликовал свою фотографию в Instagram, под которой и задал вопрос своим фанатам:
"ТикТок возможен в 54? Думаю".
Подписчики поддержали Алагузова и отметили, что в жизни нет ничего невозможного:
- "Главное – желание".
- "Нет ничего невозможного".
- "В любом возрасте все возможно".
- "А когда еще... Нам можно все... Вперед".
- "Никогда не поздно что-то начать. Главное – здоровье".
- "После 50-ти жизнь только начинается! Почему бы и нет?!"
- "Ох, Турсен, после 50-ти нам все дозволено. Так что не парьтесь, вперед и с песней".
- "Конечно, почему бы нет! Все возрасты хороши! Я тоже тока вникаю, так что вперед".
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