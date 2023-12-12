Муж Баян Алагузовой обратился к подписчикам

Ночью 12 декабря 2023 года казахстанский бизнесмен Турсен Алагузов обратился к подписчикам с вопросом. Ответ, полученный от фолловеров, был положительный, сообщает Zakon.kz.

Муж известного продюсера Баян Алагузовой опубликовал свою фотографию в Instagram, под которой и задал вопрос своим фанатам:

"ТикТок возможен в 54? Думаю".

Подписчики поддержали Алагузова и отметили, что в жизни нет ничего невозможного:

"Главное – желание".

"Нет ничего невозможного".

"В любом возрасте все возможно".

"А когда еще... Нам можно все... Вперед".

"Никогда не поздно что-то начать. Главное – здоровье".

"После 50-ти жизнь только начинается! Почему бы и нет?!"

"Ох, Турсен, после 50-ти нам все дозволено. Так что не парьтесь, вперед и с песней".

"Конечно, почему бы нет! Все возрасты хороши! Я тоже тока вникаю, так что вперед".

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Ранее Турсен и Баян Алагузовы восхитили фанатов, сняв видео на песню Кати Лель "Мой мармеладный", которая в последнее время обрела небывалую славу в TikTok. Подробности по ссылке.