"Колхозница" или "звезда": дуэт Игоря Николаева с Чеботиной вызвал бурю эмоций
Автор песни "Выпьем за любовь" разместил видео 10 февраля 2025 года на личной странице в Instagram.
Николаев и Чеботина на одном из концертов исполнили композицию "Синий ветер, белый лен".
В описании к публикации народный артист России поблагодарил свою коллегу и автора стихов:
"По-моему, у Люси очень органично получилось рассказать историю про пилигрима! Спасибо Тане Рогозиной за чудесный текст!"
Однако не все пользователи согласились с ним, посчитав нужным оставить нелестные отзывы.
Кроме того, поклонники творчества посоветовали выбирать для дуэта других звезд. К примеру, экс-супругу Наташу Королёву или нынешнюю жену – Юлю Проскурякову.
- Боже мой, какая она колхозница.
- В дуэте с Юлей исполнение было бы более внушительным!
- Наташку никто не может заменить.
- Дуэт надо с Наташей Королевой. Тогда это будет бомба.
- Люсе, конечно, еще надо многому научиться, чтобы петь в дуэте с Николаевым.
- Песня красивая, но Люся...
Среди бурного обсуждения можно найти и добрые комментарии. Такие, как: "Очень красивый дуэт Браво! Классно получилось".
Несмотря на то, что дуэт с Чеботиной у многих вызвал изумление, это было хорошей возможностью для артистов проявить себя в новом свете.
30 января 2025 года Николаев оставил трогательное поздравление своему другу Дмитрию Маликову. Этому причиной послужил юбилей прославленного пианиста. Маликову исполнилось 55 лет.