"Колхозница" или "звезда": дуэт Игоря Николаева с Чеботиной вызвал бурю эмоций

65-летний композитор Игорь Николаев опубликовал видео совместного выступления с молодой исполнительницей хита "Солнце Монако" Люсей Чеботиной. После просмотра комментаторы не сошлись в едином мнении о неожиданном дуэте, сообщает Zakon.kz.

Автор песни "Выпьем за любовь" разместил видео 10 февраля 2025 года на личной странице в Instagram.

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Николаев и Чеботина на одном из концертов исполнили композицию "Синий ветер, белый лен".

В описании к публикации народный артист России поблагодарил свою коллегу и автора стихов:

"По-моему, у Люси очень органично получилось рассказать историю про пилигрима! Спасибо Тане Рогозиной за чудесный текст!"

Однако не все пользователи согласились с ним, посчитав нужным оставить нелестные отзывы.

Кроме того, поклонники творчества посоветовали выбирать для дуэта других звезд. К примеру, экс-супругу Наташу Королёву или нынешнюю жену – Юлю Проскурякову.

Боже мой, какая она колхозница.

В дуэте с Юлей исполнение было бы более внушительным!

Наташку никто не может заменить.

Дуэт надо с Наташей Королевой. Тогда это будет бомба.

Люсе, конечно, еще надо многому научиться, чтобы петь в дуэте с Николаевым.

Песня красивая, но Люся...

Среди бурного обсуждения можно найти и добрые комментарии. Такие, как: "Очень красивый дуэт Браво! Классно получилось".

Несмотря на то, что дуэт с Чеботиной у многих вызвал изумление, это было хорошей возможностью для артистов проявить себя в новом свете.

30 января 2025 года Николаев оставил трогательное поздравление своему другу Дмитрию Маликову. Этому причиной послужил юбилей прославленного пианиста. Маликову исполнилось 55 лет.