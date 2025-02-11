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Культура и шоу-бизнес

"Колхозница" или "звезда": дуэт Игоря Николаева с Чеботиной вызвал бурю эмоций

&quot;Колхозница&quot; или &quot;звезда&quot;: дуэт Игоря Николаева с Чеботиной вызвал бурю эмоций, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 09:39 Фото: Instagram/lusia_chebotina, Instagram/igor_nikolaev_music
65-летний композитор Игорь Николаев опубликовал видео совместного выступления с молодой исполнительницей хита "Солнце Монако" Люсей Чеботиной. После просмотра комментаторы не сошлись в едином мнении о неожиданном дуэте, сообщает Zakon.kz.

Автор песни "Выпьем за любовь" разместил видео 10 февраля 2025 года на личной странице в Instagram.

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Николаев и Чеботина на одном из концертов исполнили композицию "Синий ветер, белый лен".

В описании к публикации народный артист России поблагодарил свою коллегу и автора стихов:

"По-моему, у Люси очень органично получилось рассказать историю про пилигрима! Спасибо Тане Рогозиной за чудесный текст!"

Однако не все пользователи согласились с ним, посчитав нужным оставить нелестные отзывы.

Кроме того, поклонники творчества посоветовали выбирать для дуэта других звезд. К примеру, экс-супругу Наташу Королёву или нынешнюю жену – Юлю Проскурякову.

  • Боже мой, какая она колхозница.
  • В дуэте с Юлей исполнение было бы более внушительным!
  • Наташку никто не может заменить.
  • Дуэт надо с Наташей Королевой. Тогда это будет бомба.
  • Люсе, конечно, еще надо многому научиться, чтобы петь в дуэте с Николаевым.
  • Песня красивая, но Люся...

Среди бурного обсуждения можно найти и добрые комментарии. Такие, как: "Очень красивый дуэт Браво! Классно получилось".

Несмотря на то, что дуэт с Чеботиной у многих вызвал изумление, это было хорошей возможностью для артистов проявить себя в новом свете.

30 января 2025 года Николаев оставил трогательное поздравление своему другу Дмитрию Маликову. Этому причиной послужил юбилей прославленного пианиста. Маликову исполнилось 55 лет.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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