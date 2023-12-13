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Аллу Пугачёву попросили обратиться к россиянам в Новый год

Аллу Пугачёву попросили обратиться к россиянам в новогоднюю ночь Фото: Instagram/alla_orfey
На самой большой платформе Сhange.org появилась петиция, в которой пользователи обращаются к певице Алле Пугачёвой и просят ее выступить в новогоднюю ночь с праздничной речью, сообщает Zakon.kz.

Разместил петицию поклонник творчества Примадонны Артем Тимонов 8 декабря 2023 года. За это время ее "подписали" почти три тысячи пользователей.

"Дорогая Алла Борисовна! Нам невероятно повезло, что вы у нас есть. И в этот Новый год мы, ваши многочисленные верные поклонники, как никогда нуждаемся в вашем свете. Поэтому мы просим вас снова записать новогоднее обращение и выложить его в открытых источниках, чтобы каждый россиянин (и не только!) мог посмотреть честное и душевное обращение от важного и дорогого человека", – говорится в описании.

Пугачеву попросили обратиться к россиянам в новогоднюю ночь

Фото: change.org

Впервые народная артистка СССР поздравила россиян с главным зимним праздником в 1995 году.

Примечательно, что уже 12 декабря появилась другая петиция, автор которой требует:

"Запретить Алле Борисовне Пугачёвой выступления в РФ и объявить персоной нон грата".

Пугачеву попросили обратиться к россиянам в новогоднюю ночь

Фото: change.org

В 2022 году Пугачёва с семьей уехала в Израиль, после чего на нее обрушился шквал критики в социальных сетях.

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В ответ на это артистка через социальные сети обратилась к людям, которые, по ее мнению, тратят силы и средства на попытки ее уничтожить.

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