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Нашумевший сериал "Слово Пацана" будет продлен

Нашумевший сериал "Слово Пацана" будет продлен Фото: Instagram/slovopacana.wink
Режиссер Жора Крыжовников сообщил, что российский популярный сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" будет продлен на второй сезон, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Что Посмотреть".

Жора Крыжовников сообщил, что его команда сразу рассчитывала снять три сезона "Слова пацана", а их действие должно было происходить в 1989, 1991 и 1993 годы. 

"Мы взяли 1989-й, потому что это еще хулиганы. 1991-й превращает бывших бойцов за асфальт в настоящих бандитов — теперь есть за что сражаться, за конкретные бабки. Это уже классическая история превращения в преступную организацию — "Жилка" контролировала целый завод. А 1993 год — это уже война, когда казанские захватили часть Москвы и Питера и воевали между собой, то есть история вышла на уровень страны", – отметил режиссер.

По словам Крыжовникова, пока его коллектив взял паузу, которую, возможно, заполнит работой над другим проектом. 

"Пока у команды нет представления, о чем могут быть второй и третий сезон "Слова пацана". Мы понакидали версии, пообсуждали", – добавил он.

Ранее российская актриса Анна Пересильд, получившая широкую известность благодаря одной из главных ролей в криминальном сериале о молодежных группировках Казани "Слово пацана. Кровь на асфальте", произвела фурор новой фотосессией

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