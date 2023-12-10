Алматинцы восхитили пользователей Сети кавером саундтрека сериала "Слово пацана"

Фото: кадр из сериала "Слово пацана"

В социальной сети распространяется ролик, на котором казахстанская молодежь исполняет свою кавер-версию саундтрека Aigel – "Пыяла" из популярного сериала среди молодежи "Слово пацана", сообщает Zakon.kz.

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