Алматинцы восхитили пользователей Сети кавером саундтрека сериала "Слово пацана"
Фото: кадр из сериала "Слово пацана"
В социальной сети распространяется ролик, на котором казахстанская молодежь исполняет свою кавер-версию саундтрека Aigel – "Пыяла" из популярного сериала среди молодежи "Слово пацана", сообщает Zakon.kz.
Мелодию играют музыканты фольклорного ансамбля Алматы Parasat.
Казахстанцы восхитились талантливым исполнением кавера и поддержали молодых исполнителей позитивными комментариями:
– Какое красивое исполнение.
– Запишите, пожалуйста, полную версию. Хочу на репите слушать.
– Ребята, это очень круто. Молодцы!
Трек на татарском языке "Пыяла" электронного дуэта Aigel в начале декабря занял первое место в мировом рейтинге Shazam. Billboard сообщает, что композиция стартовала на 19-м месте в чарте самых популярных песен американского ТикТока.
Ранее ансамбль ВВС США в своем последнем турне исполнил казахскую песню "Балауса".
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