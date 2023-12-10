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Алматинцы восхитили пользователей Сети кавером саундтрека сериала "Слово пацана"

сериал Фото: кадр из сериала "Слово пацана"
В социальной сети распространяется ролик, на котором казахстанская молодежь исполняет свою кавер-версию саундтрека Aigel – "Пыяла" из популярного сериала среди молодежи "Слово пацана", сообщает Zakon.kz.

Мелодию играют музыканты фольклорного ансамбля Алматы Parasat.


Казахстанцы восхитились талантливым исполнением кавера и поддержали молодых исполнителей позитивными комментариями:

– Какое красивое исполнение.

– Запишите, пожалуйста, полную версию. Хочу на репите слушать.

– Ребята, это очень круто. Молодцы!

Трек на татарском языке "Пыяла" электронного дуэта Aigel в начале декабря занял первое место в мировом рейтинге Shazam. Billboard сообщает, что композиция стартовала на 19-м месте в чарте самых популярных песен американского ТикТока.

Ранее ансамбль ВВС США в своем последнем турне исполнил казахскую песню "Балауса".

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