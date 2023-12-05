Могут ли запретить сериал "Слово пацана" в Казахстане

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в правительстве 5 декабря 2023 года высказались о том, могут ли запретить в Казахстане российский сериал "Слово пацана", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты указали на повышенный интерес казахстанских подростков к сериалу "Слово пацана", который повествует о молодежных криминальных группировках Казани конца 1980-х годов. Представители СМИ поинтересовались, не рассматривают ли профильные ведомства вероятность запрета на показ этого сериала в Казахстане.

"Касательно сериала несколько заявлений и в самой России сделали. Мы сейчас изучаем этот вопрос, каких-то выводов преждевременных делать не хотим. Наше министерство подключило нескольких своих экспертов с Мининформации, изучаем вопрос. При необходимости, возможно, будут какие-то решения приняты, но пока какого-то большого ажиотажа мы не видим", – сказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Министр просвещения Гани Бейсембаев поддержал коллегу и добавил, что в целом выступает против всякого насилия.

"Конечно, должна быть нулевая терпимость (к насилию. – Прим. ред.). Но касаемо данного вопроса – идет изучение. Насколько я осведомлен, даже страна-производитель уже рассматривает этот вопрос (о запрете сериала. – Прим. ред.) у себя. Поэтому, естественно, никакого насилия в школе или таких произведений не должно быть в нашей стране. Мой коллега правильно сказал, сейчас нужно изучение экспертами и принятие правильного решения", – заявил Гани Бейсембаев.

На уточняющий вопрос журналистов о том, смотрели ли они сами этот сериал, оба министра ответили, что у них пока не было времени с ним ознакомиться.

Повышенное внимание к сериалу "Слово пацана" может быть связано с массовыми драками школьников, которые регулярно происходят в Казахстане. Так, в конце октября в Актау после "разборок" задержали 76 подростков, а в начале декабря в Алматинской области настоящее побоище с участием школьников попало на видео.