Ривз и Ди Каприо остались позади: кто стал самым популярным актером

Крупнейшая в мире база данных о кинематографе, рейтинг IMDb, представил рейтинг главных звезд 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно версии IMDb, Педро Паскаль возглавил рейтинг из 100 лучших актеров.

Паскаль стал известен благодаря роли Оберина Мартелла в четвертом сезоне фантастического сериала "Игра престолов" (2014) и Хавьера Пенья в криминальном сериале "Нарко" (2015-2017). С 2019 года он играет главную роль в сериале "Мандалорец", также появился в этой роли в сериале "Книга Бобы Фетта" (2022).

С 2023 года он играет Джоэла в драматическом сериале "Одни из нас".

Наряду с Педро Паскалем также отмечены Мэри Элизабет Уинстэд, Ана де Армас, Дженна Ортега, Белла Рэмзи, Марго Робби, Киллиан Мерфи, Дженнифер Лоуренс, Лили-Роуз Депп, Том Круз, Кристофер Нолан, Галь Гадот и Брендан Фрейзер.

Кроме того, на портале сказано, что самым популярным фильмом 2023 года стал "Оппенгеймер". Вторую строчку заняла "Барби", а третью – "Стражи Галактики. Часть 3".

6 декабря 2023 года стало известно, что Урсула фон дер Ляйен названа самой влиятельной женщиной в мире по версии Forbes. Примечательно, что президент Европейской комиссии второй год подряд названа самой влиятельной женщиной в мире.