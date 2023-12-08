Знакомим с финалистками конкурса красоты "‎Мисс Казахстан-2023"‎

Долгожданный финал национального конкурса красоты "‎Мисс Казахстан‎-2023" начнется 14 декабря в 20:00 и пройдет во Дворце Республики в Алматы. В шоу примут участие 25 девушек, отобранных в результате кастингов и полуфинала конкурса, среди которых есть и победительницы региональных отборочн

В шоу примут участие 25 девушек, отобранных в результате кастингов и полуфинала конкурса, среди которых есть и победительницы региональных отборочных этапов.

1. Айша Нарымби

Фото: Aidyn Ahmet

Возраст: 18 лет

Рост: 180

Параметры: 87/63/94

Обладательница титула "Вице Мисс Алматы" и студентка второго курса КазНУ им. аль-Фараби по специальности "Журналистика". В свободное время занимается домброй, изучает английский и ходит на дефиле, увлекалась танцами. Айша любит посещать бизнес-форумы и тренинги. В школьные годы совмещала работу СММ и учебу.

Начинающая модель, состоит в модельном агентстве Avanto models.

2. Аяулым Алимхалиева

Фото: Aidyn Ahmet

Возраст: 20 лет

Рост: 175

Параметры: 83-61-93

Является студенткой университета международного бизнеса (UIB) специальности "Психология". Рассказывает, что в школе была активисткой и участвовала во всех конкурсах и олимпиадах.

Вот уже четвертый год работает моделью и признается, что это её хобби. "Камера любит меня, а я — камеру", — делится девушка.

Аяулым также увлекается спортом, активно занимаясь аэростретчингом и танцами. По словам девушки, она очень открытый и искренний человек. Победа на "Мисс Казахстан" была её детской мечтой, которая сегодня превратилась в цель!

3. Наталья Петри

Фото: Aidyn Ahmet

Возраст: 20 лет

Рост: 173

Параметры: 84/58/86

Обладательница титула "Мисс Алматы-2023" и студентка Казахского Национального педагогического университета им. Абая. Также является обладателем знака "Алтын белгі". Обучается по профессии "Научная физика". Наталья с детства увлекается народными танцами, участвовала в разных областных и республиканских конкурсах. Девушка хорошо владеет казахским языком и любит читать казахскую литературу. Сейчас работает в модельном агентстве и активно развивается в этой сфере.

"Для меня участие в проекте - это возможность научиться чему-то новому, попробовать себя в новом направлении. И я уверена, что проект подарит мне незабываемые впечатления и на шаг приблизит к моей мечте"

4. Дарина Байдыбекова

Фото: Aidyn Ahmet

Возраст: 18 лет

Рост: 176

Параметры: 85/65/95

Обладательница титула "Мисс Тараз-2023".Танцами занимается с 3 лет , 12 лет участвовала в кастингах для показов и всегда их проходила, так и началась ее модельная карьера. На Данный момент работает педагогом по хореографии и дифиле. Занимается различным видом спорта ( бокс,фитнес , конный, горнолыжный) Занималась вокалами и фортепиано

В свободное время занимается своим саморазвитием. А конкурсом Мисс Казахстан собирается показать свои амбиции, и возможность делать Казахстан лучше.

5. Аделина Багумбаева

Фото: Aidyn Ahmet

Рост: 173

Параметры: 87/56/90

Обладательница титула "Мисс Павлодар-2023". Занимается киокушинкай каратэ 13 лет, работает тренером по каратэ и женской самообороне. Увлекается моделингом, работает визажистом и любит танцевать.

6. Айбарша Лекерова

Фото: Aidyn Ahmet

Возраст: 24 года

Рост: 165

Параметры: 87-60-93

Обладательница титула "ВИЦУ Мисс Уральск-2023". По профессии журналист. В данный момент занимается СММ и моделингом. "В свободное время люблю читать книги, общаться с людьми, с собой. Ищу гармонию и красоту во всём. Я — целеустремленный человек. Люблю доводить дела до конца. Моё жизненное кредо: "Жизнь прекрасна - и я прекрасна"", — рассказывает девушка.

7. Карима Бримжанова

Фото: Aidyn Ahmet

Возраст: 23 года

Рост: 167

Параметры: 85-63-85

Обладательница титула "Мисс Астана-2023" и выпускница бакалавриата факультета психологии в Куала-Лумпур. Сейчас развивается в медиа, изучает актерское мастерство и продвигает модельную карьеру. "У меня есть два любимых хобби, в которых я хочу достичь больших высот: конным спорт и игра на скрипке", — рассказывает девушка.

8. Мадина Альмуханова

Фото: Aidyn Ahmet

Возраст: 23 года

Рост: 177

Параметры: 82/59/90

Обладательница титула "Первая Вице Мисс Алматы-2023" и победительница People’s Choice-2023. Пять лет профессионально занимается моделингом, участвует во множественных показах и фотосъемках знаменитых брендов.

Увлекается познанием языков , сейчас изучает японский и итальянский язык.

По образованию Мадина является хормейстером-дирижером, а ещё профессионально поет и играет на фортепиано.

Девушка также активно занимается благотворительностью и призывает казахстанцев к бережному отношению к природе нашей прекрасной родины.

9. Сабина Идрисова

Фото: Aidyn Ahmet

Возраст: 21 год

Рост: 175

Параметры: 82/63/92

Сабина — разносторонняя девушка. С раннего детства она влюбилась в балет, целеустремленно занималась им и стала профессиональной балериной. Окончила училище Селезнева, после чего несколько лет работала в театре "Астана Балет".

Несколько месяцев назад девушка решила изменить жизнь и приняла для себя решение двигаться дальше. Сейчас Сабина активно изучает казахский и английский языки с репетиторами, а ещё хочет попробовать себя в актерском мастерстве, поэтому планирует получить актерское образование. Также работает моделью в агентстве Silence models(Сайленс моделс).

10. Ботагоз Нуржигитова

Фото: Aidyn Ahmet

Возраст: 17 лет

Параметры: 85/66/ 92

Обладательница титула "Мисс Кызылорда-2023". Студентка Университета Коркыт Ата по специальности "Мода и дизайн". Работаю моделью в магазинах индивидуальных предпринимателей.

Она в школе была активисткой и участвовала во всех конкурсах.

Уже третий год работает моделью.

Она говорит, что приложила все усилия, чтобы завоевать титул "Мисс Казахстан".

11. Аяжан Жумагереева

Фото: Aidyn Ahmet

Возраст: 20 лет

Рост: 174

Параметры: 83/63/87

Обладательница титула "Мисс Талдыкорган-2023". Студентка третьего курса Национального педагогического университета им. Абая. Занимается танцами с четырех лет и является обладательницей международных премий по танцам. В свободное время изучает турецкий язык и занимается стрельбой из лука. Ведет здоровый, активный образ жизни, мечтает путешествовать по миру и открыть свою танцевальную студию.

12. Аружан Куатбаева

Фото: Aidyn Ahmet

Возраст: 19 лет

Рост: 174

Параметры: 92/63/96

Обладательница титула "Мисс Атырау-2023". Учится на психолога в Атырауском Государственном Университете им. Досмухамедова. Является визажистом и любит краситься. Занимается танцами в направлении контемпорари и lady dance. А ещё — стречингом, йогой и ходит в зал.

13. Яна Полыгалова

Фото: Aidyn Ahmet

Возраст: 20 лет

Рост: 171

Параметры: 85-62-89

Обладательница титула "Мисс Семей-2023". Родилась и провела свое детство в селе Бородулиха. После 7 класса переехала и обучалась в Усть-Каменогорске в спортивной школе, занимаясь легкой атлетикой.

После этого переехала в Семей, где получила медицинское образование по специальности "Фельдшер". Параллельно с учебой всегда совмещала спорт или танцы, которые по сей день остаются хобби девушки. Сейчас Яна работает моделью и преподает в нескольких модельных школах нашего города.

14. Алина Имирова

Фото: Aidyn Ahmet

Возраст: 25 лет

Рост: 167

Параметры: 85/62/92

Связала свою жизнь с танцами в 8 лет. Сейчас является учредителем и основателем танцевальной студии для детей, которая успешно существует с 2018 года.

Играет на гитаре и поет, а в зимнее время любит проводить время, катаясь на сноуборде.

Алина активно ведет свой блог в TikTok, где её видео набирают миллионы просмотров.

15. Аяулым Салимова

Фото: Aidyn Ahmet

Возраст: 23 года

Рост: 173

Параметры: 82/63/90

Работает в транспортно-экспедиторской компании. В свободное время девушка любит кататься на сноуборде и кататься верхом. "Люблю себя и животных — в особенности котят", — заявляет она. Девушке также нравится организовывать благотворительные мероприятия с людьми из её круга, а особенными вечерами в уединении с собой писать стихи. В возрасте 35 лет мечтает написать книгу о своем пути к становлению истинной женщиной.

16. Севинч Тажибаева

Фото: Aidyn Ahmet

Возраст: 18 лет

Рост: 172

Параметры: 80/60/95

Окончила школу с красным аттестатом и является студенткой второго курса юридического факультета КазНу им. аль-Фараби.

Севинч активно занимается фитнесом и волейболом, а также увлекается волонтерской деятельностью. В свободное время изучает английский и турецкий языки.

"Я нахожусь на пути к становлению успешным предпринимателем, а именно, открыла интернет магазин женской одежды", — рассказывает она.

17. Тілекші Бесимбаева

Фото: Aidyn Ahmet

Возраст: 19 лет

Рост: 174

Параметры: 86/65/88

Обладательница титула "Мисс Актобе-2023" и студентка второго курса по специальности "Менеджмент" в г. Актобе.

Девушка с детства близка к искусству, посещала танцевальный кружок, а в свободное время занималась изучением других языков. Тілекші слушает стихи и свободно разговаривает на турецком языке. Сейчас параллельно со своей учебой обучает малышей в школе моды занятиям дефиле и участвует во многих модных показах. Она является активным волонтером Молодежного ресурсного центра Актобе и членом волонтерской группы "Мурагер".

18. Мадина Ещанова

Фото: Aidyn Ahmet

Возраст: 19 лет

Рост: 172 см

Параметры: 90/59/91

Обладательница титула "Мисс Кокшетау-2023". В настоящее время студент 3 курса специальности Лечебное дело в "Высшем медицинском колледже". Является авторитетным игроком сборной колледжа, занимается волейболом – 7 лет а также баскетболом и настольным теннисом. Любит заниматься кулинарией, кондитерским искусством, вокалом. Активист "Молодежного – ресурсного центра " Акмолинской области. Жизненная позиция - всегда стремиться к улучшению.

Активно интересуюсь новшествами и научными достижениями в современной медицине, которая я в дальнейшем буду использовать в своей профессиональной деятельности.

19. Анна Зорина

Фото: Aidyn Ahmet

Возраст: 22 года

Рост: 172

Параметры: 84-61-90

Обладательница титула "Мисс Усть-Каменогорск-2023". Выпускница КНМУ им. С.Д. Асфендиярова. Несмотря на инженерно-фармацевтическое образование, Анна всегда реализовывала свой творческий потенциал.

В прошлом имела опыт работы в театре танца, завоевывала гран-при на международных фестивалях, а также вела проекты по развитию внутреннего туризма. Сейчас работает моделью.

Транслирует активную гражданскую позицию через обсуждение социальных тем, благотворительность и волонтерство. Являлась активистом ассамблеи наборов Казахстана.

Находит время на покорение горных вершин, изучает казахский язык, занимается спортом, является сертифицированным дайвером и мечтает стать парашютистом.

20. Дарья Подгорная

Фото: Aidyn Ahmet

Возраст: 21 год

Рост: 176 см

Параметры: 89/61/88

Окончила два бакалавриата по специальности "Психология" и изучая актерское мастерство драм. театра и кино. Активно занимается силовыми тренировками и гольфом. Получила музыкальное образование — играет на фортепиано и профессионально поет. Сейчас работает моделью, увлекается конным и лыжным спортом, а также психологическими практиками. Ведет активный образ жизни, изучает разные сферы деятельности.

21. Актоты Жунисбекова

Фото: Aidyn Ahmet

Возраст: 24 года

Рост: 178

Параметры: 89/61/90

Обладательница титула "Мисс Актау-2023". Училась в Китае и в Москве.

Имеет опыт работы в крупной компании ОАЭ. Увлекается изучением иностранных языков, Свободно владеет четырьмя языками:казахский, русский, английский, китайский, на сегодняшний день в процессе изучения арабского языка. Любит путешествовать, в свободное время занимается волонтерством.

22. Диана Ербосын

Фото: Aidyn Ahmet

Возраст: 20 лет

Рост: 178

Параметры: 82/64/95

Обладательница титула "Мисс Туркестан-2023". Студентка факультета права, сочетающая страсть к юриспруденции с изысканным искусством танцев. Её танцевальная история началась в пять лет и развилась от балета до спортивно-бальных танцев. Обладательница Международного гран-при по балету. Является со-основательницей благотворительного фонда "Асыл Ниет", который помогает молодежи с детского дома обрести свое жилье.

В свободное время работает моделью. В совершенстве владеет казахским и русским языками, изучает английский и турецкий. Одной из целей девушки является открытие танцевальной студии для детей, чтобы развивать их в творческом направлении и делиться накопленными знаниями.

23. Аружан Арыстан

Фото: Aidyn Ahmet

Возраст: 20 лет

Рост: 176 см

Параметры: 88/60/92

Обладательница титула "Мисс Шымкент-2023". Родилась и выросла в городе Шымкент, являюсь студенткой четвертого курса университета М. Ауэзова по специальности "Нефтегазовое дело". Аружан называет игру в баскетбол и волейбол, танцы и чтение стихов настоящим искусством. В свободное время готовит на кухне сладости и еду, а также активно занимается социальной работой.

"У меня очень простой характер и я всегда готова помочь. В будущем хотелось бы реализовать природоохранный проект и открытие благотворительного фонда", — делится Аружан.

24. Аяна Нуркасымова

Фото: Aidyn Ahmet

Возраст: 19 лет

Рост: 176

Параметры: 85/62/92

Обладательница титула "Вице Мисс Алматы-2023". Учиться в Университете Сулейман Демирель, по специальности "Переводческое дело". Изучает английский, китайский, а также турецкий языки. Аяне нравится читать про саморазвитие и слушать аудиокниги. Увлекается модельной индустрией, участвует на разных проектах. Девушка три раза в неделю занимается кардио тренировками, любит ходить пешком и проводить время с близкими людьми. О себе рассказывает: "Не люблю, когда проходит время просто так, поэтому всегда веду активный и позитивный образ жизни".

25. Рабига Насуруллаева





Фото: Aidyn Ahmet

Возраст: 21 год

Рост: 180

Параметры: 83-59-90

Выпускница университета им. Абая по специальности "Преподаватель английского языка". Занималась волейболом в течение 7 лет. Сейчас Рабига работает моделью и стремится выйти на новый уровень в этой сфере. Девушке нравится находиться в кадре и фотографироваться.

Она также любит экспериментировать со стилем и любит готовить. В список других увлечений Рабиги можно внести езду верхом. По словам девушки, она помогает ей почувствовать себя свободной, когда несешься галопом, а в ушах свистит ветер. Рабига любит животных и в будущем хочет посетить сафари, чтобы вживую увидеть мир дикой природы.