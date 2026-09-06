#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
456.56
530.52
5.28
Мир

Новой "Мисс мира" стала 24-летняя доминиканка

Девушки, конкурс &quot;Мисс мира&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 08:52 Джохейри Мола посередине, фото: Miss World
Во Вьетнаме состоялся финал главного конкурса красоты. Джохейри Мола из Доминиканской Республики стала 73-й "Мисс мира", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации с официального сайта Miss World, финал прошел поздним вечером 5 сентября 2026 года на одной из самых больших сцен, когда-либо построенных для конкурса "Мисс мира", в самом центре Нячанга.

Это была кульминация четырехнедельного фестиваля, который начался на севере Вьетнама, а затем продолжился в Нячанге. Вьетнам впервые принимал конкурс "Мисс мира".

Джохейри Мола завоевала титул "Мисс мира". Девушке 24 года, она преподаватель и общественный деятель в Доминиканской Республике.

Отмечается, что победа Джохейри Молы стала второй для Доминиканской Республики за 44 года. В последний раз представительница страны завоевывала титул "Мисс мира" в 1982 году – тогда победительницей стала Мариасела Альварес.

Первой вице-мисс стала Элизабет Рейнес из Испании, а второй вице-мисс – Таанусия Четти из Малайзии.

Всего за корону боролись 111 участниц со всего мира.

14 августа 2026 года 26-летняя "Мисс Индонезия" Путри Джуфичи скончалась в свой день рождения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
мисс мира
22:44, 31 мая 2025
Победительницей конкурса "Мисс мира" стала представительница Таиланда
Стала известна победительница конкурса &quot;Мисс Вселенная – 2024&quot;
11:17, 17 ноября 2024
Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная – 2024"
Стало известно, кто выиграл корону &quot;Мисс мира-2024&quot;
03:40, 10 марта 2024
Стало известно, кто выиграл корону "Мисс мира-2024"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рыбакина на приеме подачи
09:17, Сегодня
"Неважно": Рыбакина о борьбе за звание первой ракетки после победы в третьем круге US Open
Салахдин Парнасс бьёт по груше
09:04, Сегодня
Салахдин Парнасс нокаутировал Дэна Хукера в главном бою турнира UFC Fight Night 287
Елена Рыбакина отбивает удар на US Open
08:32, Сегодня
Опубликовано видео победы Елены Рыбакиной в третьем круге US Open
Кори Гауфф в игре на US Open
08:19, Сегодня
Конкурентка Рыбакиной за теннисную корону Гауфф уверенно вышла в следующий круг US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: