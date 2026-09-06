Новой "Мисс мира" стала 24-летняя доминиканка

Во Вьетнаме состоялся финал главного конкурса красоты. Джохейри Мола из Доминиканской Республики стала 73-й "Мисс мира", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации с официального сайта Miss World, финал прошел поздним вечером 5 сентября 2026 года на одной из самых больших сцен, когда-либо построенных для конкурса "Мисс мира", в самом центре Нячанга.

Это была кульминация четырехнедельного фестиваля, который начался на севере Вьетнама, а затем продолжился в Нячанге. Вьетнам впервые принимал конкурс "Мисс мира".

Джохейри Мола завоевала титул "Мисс мира". Девушке 24 года, она преподаватель и общественный деятель в Доминиканской Республике.

Отмечается, что победа Джохейри Молы стала второй для Доминиканской Республики за 44 года. В последний раз представительница страны завоевывала титул "Мисс мира" в 1982 году – тогда победительницей стала Мариасела Альварес.

Первой вице-мисс стала Элизабет Рейнес из Испании, а второй вице-мисс – Таанусия Четти из Малайзии.

Всего за корону боролись 111 участниц со всего мира.

14 августа 2026 года 26-летняя "Мисс Индонезия" Путри Джуфичи скончалась в свой день рождения.