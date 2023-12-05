Жена Кайрата Нуртаса высказалась о выборе профессии
Жена известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса заявила, что "нельзя ошибиться в выборе профессии!"
"Особенно – давайте дадим свободу своим детям. Потому что сознательная жизнь человека будет связана с этой профессией, не так ли?! Например, если вы насильно заставите своего ребенка стать врачом, то это опасно для его будущего пациента, если он сам не захочет стать учителем, а вы его заставите, то жалко будущее поколение, которое будет учиться у него", – написала Жулдыз Абдукаримова под публикацией в Instagram.
Прежде всего она призвала обратить внимание на способности ребенка, а потом прислушаться к его мечте.
"Если мы поддержим сферу, выбранную им, то, очевидно, он безошибочно откроет двери будущего", – заключила Жулдыз Абдукаримова.
Также она в карусели показала результаты опроса, которые провела в Stories. Подписчикам был задан вопрос: "Работаете в своей сфере?"
Некоторые фолловеры не согласились с Жулдыз и отметили, что родители должны направлять ребенка. Другие же поинтересовались, как быть в выборе своей второй половинки:
- "У меня к вам вопрос – как быть в выборе половинки?"
- "А если ребенок не может выбрать? Что мы ему скажем? Скажем: "Не будь никем"? Родители дают направление".
Преданные фанаты поддержали Абдукаримову и закидали комплиментами:
- "Умная женщина".
- "Согласна с этим!"
- "Очень правильно сказано".
- "Да, правильно. Каждый человек должен делать работу, которую хочет, любит".
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14 ноября 2023 года Жулдыз Абдукаримова опубликовала пост-обращение, под которым оставила крылатое выражение. Подробности по ссылке.
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