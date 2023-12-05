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Жена Кайрата Нуртаса высказалась о выборе профессии

Жена Кайрата Нуртаса высказалась о выборе профессии Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса и обладательница титула "Миссис Вселенная-2020" Жулдыз Абдукаримова накануне, 4 декабря 2023 года, обратилась к своим фолловерам в Instagram. Она призвала их дать свободу детям в выборе профессии, сообщает Zakon.kz.

Жена известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса заявила, что "нельзя ошибиться в выборе профессии!"

"Особенно – давайте дадим свободу своим детям. Потому что сознательная жизнь человека будет связана с этой профессией, не так ли?! Например, если вы насильно заставите своего ребенка стать врачом, то это опасно для его будущего пациента, если он сам не захочет стать учителем, а вы его заставите, то жалко будущее поколение, которое будет учиться у него", – написала Жулдыз Абдукаримова под публикацией в Instagram.

Прежде всего она призвала обратить внимание на способности ребенка, а потом прислушаться к его мечте.

"Если мы поддержим сферу, выбранную им, то, очевидно, он безошибочно откроет двери будущего", – заключила Жулдыз Абдукаримова.

Также она в карусели показала результаты опроса, которые провела в Stories. Подписчикам был задан вопрос: "Работаете в своей сфере?"

Некоторые фолловеры не согласились с Жулдыз и отметили, что родители должны направлять ребенка. Другие же поинтересовались, как быть в выборе своей второй половинки:

  • "У меня к вам вопрос – как быть в выборе половинки?"
  • "А если ребенок не может выбрать? Что мы ему скажем? Скажем: "Не будь никем"? Родители дают направление".

Преданные фанаты поддержали Абдукаримову и закидали комплиментами:

  • "Умная женщина".
  • "Согласна с этим!"
  • "Очень правильно сказано".
  • "Да, правильно. Каждый человек должен делать работу, которую хочет, любит".

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14 ноября 2023 года Жулдыз Абдукаримова опубликовала пост-обращение, под которым оставила крылатое выражение. Подробности по ссылке.

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