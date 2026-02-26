Ему сказали сиять, и он сиял: Кайрат Нуртас позабавил фанатов роликом в соцсетях
Популярный казахстанский артист Кайрат Нуртас опубликовал шуточное видео, где предстал звездой в кругу близких, сообщает Zakon.kz.
Отметим, что в ролике, опубликованном в Instagram, поучаствовали супруга певца актриса Жулдыз Абдукаримова и его дочь Алау. Поклонники оказались в восторге от увиденного:
– Ему сказали сиять, и он сиял!
– Кайрат раскрывается с новой стороны.
– Ого, я прямо по-настоящему радуюсь. Будьте счастливы!
Ранее Нуртас отметил личный праздник – 37-летие. По этому важному случаю его супруга – актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова – поделилась трогательными кадрами с именинником.
