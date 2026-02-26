#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.75
591.96
6.52
Культура и шоу-бизнес

Ему сказали сиять, и он сиял: Кайрат Нуртас позабавил фанатов роликом в соцсетях

Кайрат Нуртас поделился с поклонниками новым семейным видео, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 23:47 Фото: Instagram/kair_n
Популярный казахстанский артист Кайрат Нуртас опубликовал шуточное видео, где предстал звездой в кругу близких, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что в ролике, опубликованном в Instagram, поучаствовали супруга певца актриса Жулдыз Абдукаримова и его дочь Алау. Поклонники оказались в восторге от увиденного:

– Ему сказали сиять, и он сиял!

– Кайрат раскрывается с новой стороны.

– Ого, я прямо по-настоящему радуюсь. Будьте счастливы!

Ранее Нуртас отметил личный праздник – 37-летие. По этому важному случаю его супруга – актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова – поделилась трогательными кадрами с именинником.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Секреты творческого процесса: Димаш за кулисами
01:51, 27 февраля 2026
Секреты творческого процесса: Димаш за кулисами
Кайрат Нуртас заинтриговал фанатов
00:09, 14 ноября 2025
Кайрат Нуртас заинтриговал фанатов
Кайрата Нуртаса сравнили с Джиганом
10:43, 15 декабря 2023
Кайрата Нуртаса сравнили с Джиганом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче лиги Канады
07:53, Сегодня
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче лиги Канады
Команда казахстанского хоккеиста прервала серию из двух поражений в заокеанской лиге
07:47, Сегодня
Команда казахстанского хоккеиста прервала серию из двух поражений в заокеанской лиге
Уордли сделал заявление перед боем с Дюбуа
06:59, Сегодня
Уордли сделал заявление перед боем с Дюбуа
Бой Топурия – Гейджи в Белом доме может не состояться: названа причина
06:47, Сегодня
Бой Топурия – Гейджи в Белом доме может не состояться: названа причина
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: