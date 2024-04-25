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Режиссер сериала "Слово пацана" рассказал, чего испугался после выхода фильма

Режиссер Слова пацана рассказал, для какой аудитории предназначался фильм, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 14:33 Фото: Instagram/verybestday
Режиссер сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Жора Крыжовников (Андрей Першин) рассказал, для какой аудитории предназначался фильм, сообщает Zakon.kz.

По его словам, с точки зрения маркетинга сериал предназначен для мужской аудитории возраста 45 лет и старше. А в итоге стал популярен среди молодежи, потому что герои "оказались симпатичны вне исторических фантиков". При этом режиссер отметил, что реакция молодой аудитории на сериал встревожила его, пишет "Коммерсант".

Першин вспомнил о результатах опроса, проведенного в конце 2023 года после выхода сериала. Согласно им, среди школьников о проекте знали 96% опрошенных, среди аудитории 50+ – 56%.

"А мы вроде для них только и делали. С маркетологической точки зрения – мы рассказывали им о их молодости, о моем детстве, с приметами того времени, беспокоились о том, чтобы автобус ЛиАЗ звенел так, как он должен звенеть. Потому что ЛиАЗ, этот двигатель, назывался "звон бутылок". Поехали, записали этот ЛиАЗ. И я думал: мои одногодки услышат этот звон и заплачут. А они не включили, потому что не разобрались, как ввести данные карты", – поделился режиссер.

Он поделился, что изначально не понял, почему сериал стал популярен у молодой аудитории.

"Я наткнулся на ролик, как парикмахерши под АИГЕЛ стригут людей… Они красили волосы, мыли, стригли, сушили. И было написано: "ОПГ парикмахерская". Что это такое? Я вообще не понял", – сказал режиссер.

Кроме того, такой успех проекта испугал режиссера. 


"Это произошло на третьей-четвертой серии, а в пятой режут ухо. Естественно, я переживал, что как они сейчас переживут, как они с собой соотнесут", – отметил он.

Сериал Жоры Крыжовникова, основанный на книге Роберта Гараева "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х", вышел в ноябре 2023 года. Он стал очень популярен среди молодежи, что вызвало беспокойство у чиновников не только России, но и Казахстана

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