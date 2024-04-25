Режиссер сериала "Слово пацана" рассказал, чего испугался после выхода фильма

Режиссер сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Жора Крыжовников (Андрей Першин) рассказал, для какой аудитории предназначался фильм, сообщает Zakon.kz.

По его словам, с точки зрения маркетинга сериал предназначен для мужской аудитории возраста 45 лет и старше. А в итоге стал популярен среди молодежи, потому что герои "оказались симпатичны вне исторических фантиков". При этом режиссер отметил, что реакция молодой аудитории на сериал встревожила его, пишет "Коммерсант".

Першин вспомнил о результатах опроса, проведенного в конце 2023 года после выхода сериала. Согласно им, среди школьников о проекте знали 96% опрошенных, среди аудитории 50+ – 56%.

"А мы вроде для них только и делали. С маркетологической точки зрения – мы рассказывали им о их молодости, о моем детстве, с приметами того времени, беспокоились о том, чтобы автобус ЛиАЗ звенел так, как он должен звенеть. Потому что ЛиАЗ, этот двигатель, назывался "звон бутылок". Поехали, записали этот ЛиАЗ. И я думал: мои одногодки услышат этот звон и заплачут. А они не включили, потому что не разобрались, как ввести данные карты", – поделился режиссер.

Он поделился, что изначально не понял, почему сериал стал популярен у молодой аудитории.

"Я наткнулся на ролик, как парикмахерши под АИГЕЛ стригут людей… Они красили волосы, мыли, стригли, сушили. И было написано: "ОПГ парикмахерская". Что это такое? Я вообще не понял", – сказал режиссер.

Кроме того, такой успех проекта испугал режиссера.





"Это произошло на третьей-четвертой серии, а в пятой режут ухо. Естественно, я переживал, что как они сейчас переживут, как они с собой соотнесут", – отметил он.

Сериал Жоры Крыжовникова, основанный на книге Роберта Гараева "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х", вышел в ноябре 2023 года. Он стал очень популярен среди молодежи, что вызвало беспокойство у чиновников не только России, но и Казахстана.

