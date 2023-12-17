Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан

Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан Фото: Instagram.com/npresnyakov
Сын Кристины Орбакайте и внук Алла Пугачевой Никита Пресняков оставил заработки в США и отправился в Казахстан. А приехал он, как оказалось на съемки проекта. Об этом он написал в соцсетях, сообщает Zakon.kz

В историях Instagram Пресняков опубликовал пару фото: из спа и с конкурса "Мисс Казахстан-2023".

"Вы не подумайте, я приехал в кино сниматься и это наша первая локация", - написал музыкант.

Никита уверил, что у него куда более серьезная задача, а конкурс на видео – часть съемочного процесса.

Как пишет Bimru артист с прошлого года живет на территории США, он не собирается менять место жительства.

Оказалось, что в Казахстан Преснякова пригласили для съемок в кино. Именно в этой стране режиссер решил снять первые эпизоды будущего фильма, название которого Никита предпочел сохранить в секрете.

Ранее сообщалось, что Никита Пресняков переехал в США, где стал заниматься записью клипов. Музыкант работает под псевдонимом Nick Pres.

А его знаменитая бабушка со своим мужем после новогодних праздников планирует перевезти семью с Кипра в Лондон.

Читайте также

Димаш Кудайберген поздравил Бибигуль Тулегенову с днем рождения
Димаш Кудайберген поздравил Бибигуль Тулегенову с днем рождения
Елена Вебер
Россия США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин записал видеообращение из Израиля
Максим Галкин записал видеообращение из Израиля
снег в Алматы
Морозы отступят, но снег продолжит идти: погода на неделю в Алматы
Полицейские обратились к казахстанцам
Полицейские обратились к казахстанцам
Талисман для каждого: какой амулет выбрать по знаку зодиака
Талисман для каждого: какой амулет выбрать по знаку зодиака
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: