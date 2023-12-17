Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан

Сын Кристины Орбакайте и внук Алла Пугачевой Никита Пресняков оставил заработки в США и отправился в Казахстан. А приехал он, как оказалось на съемки проекта. Об этом он написал в соцсетях, сообщает Zakon.kz

В историях Instagram Пресняков опубликовал пару фото: из спа и с конкурса "Мисс Казахстан-2023".

"Вы не подумайте, я приехал в кино сниматься и это наша первая локация", - написал музыкант.

Никита уверил, что у него куда более серьезная задача, а конкурс на видео – часть съемочного процесса.

Как пишет Bimru артист с прошлого года живет на территории США, он не собирается менять место жительства.

Оказалось, что в Казахстан Преснякова пригласили для съемок в кино. Именно в этой стране режиссер решил снять первые эпизоды будущего фильма, название которого Никита предпочел сохранить в секрете.

Ранее сообщалось, что Никита Пресняков переехал в США, где стал заниматься записью клипов. Музыкант работает под псевдонимом Nick Pres.

А его знаменитая бабушка со своим мужем после новогодних праздников планирует перевезти семью с Кипра в Лондон.