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Стало известно, куда Алла Пугачева планирует перевезти свою семью

Стало известно, куда Алла Пугачева планирует перевезти свою семью Фото: Instagram.com/alla_orfey/
74-летняя примадонна российской эстрады Алла Пугачева решила поменять местожительство и переехать на ПМЖ в Великобританию. После новогодних праздников Пугачева планирует перевезти семью из Кипра в Лондон, сообщает Zakon.kz

Как пишет KP.ru климат Кипра не подошел артистке. Она все чаще жалуется на неважное самочувствие и проблемы с сердцем. Именно поэтому певица решила переехать на ПМЖ в Лондон.

Решение было принято еще в начале ноября. А в конце прошлого месяца певица уже успела побывать в Лондоне, о чем Галкин и его дети сообщили в соцсетях.

"Поездка в Лондон действительно состоялась. Но там Пугачева занималась не вечеринками, а подбором особняка, куда планирует перевезти свою семью после новогодних праздников", - сказал друг звезды.

Отмечается, что в последнее время примадонна жила на Кипре, но местный климат ей не подошел. Пугачева жалуется на неважное самочувствие и проблемы с сердцем. Еще она хочет, чтобы ее дети Гарри и Лиза получили образование в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Аллу Пугачёву попросили обратиться к россиянам в Новый год.

Елена Вебер
Россия Пугачева Алла Кипр Лондон
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