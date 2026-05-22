Орбакайте и Пресняков поздравили сына с 35-летием, не осталась в стороне и Алла Пугачёва
В честь важной даты 54-летняя дочь Примадонны опубликовала в Instagram видео, в котором показала, как поет ее старший наследник.
"С днем рождения, сыночек! Ты поешь с раннего детства, сейчас у тебя много творческих идей, будь счастлив! Люблю твои выступления на наших семейных праздниках", – трогательно обратилась к имениннику Орбакайте.
А бывший супруг артистки опубликовал совместное фото с сыном.
"Никитосик, сыночек мой! С днем рождения! Будь счастлив, уверен в своих силах и верен своим принципам. Горжусь тобой и очень люблю. Папа", – написал 58-летний Владимир Пресняков.
В свою очередь юбиляр посвятил личному празднику пост в соцсетях.
"С днем рождения, 35-летний ню-метал-парень!", – поздравил сам себя Никита.
На публикацию внука отреагировала 77-летняя бабушка. Алла Пугачёва в комментариях оставила серию смайликов – "букет" из 23 тюльпанов и сердце алого цвета.
Также в комментариях Никиту поздравила нынешняя супруга Преснякова-младшего.
"С днем рождения, наш чувачок! Ждем встречи", – написала Наталья Подольская.
К поздравлениям присоединились многочисленные поклонники большой звездной семьи. Они поздравили бывших супругов с юбилеем их первенца, а Никите пожелали творческих успехов и исполнения желаний:
- "Голос – кайф! Браво, Никита!"
- "Какой он у вас талантливый и скромный".
- "С днем рождения прекрасного сыночка – первенца!"
- "Обожаю Никиту, безумно талантливый! С днем рождения!"
- "Пусть все задуманное исполнится! Будь счастлив, Никита! С днем рождения!"
- "Сильный, красивый и чистый голос, здорово! С личным новым годом, Никита!"
- "Кристина! Поздравляю с днем рождения Никиту! Желаю удачи и успехов во всем!"
- "Мои поздравления Никите и молодой маме! Пусть все задуманное непременно получится!"
- "С днем рождения Никиту и вас с именинником! Пусть все мечты сбудутся! Здоровья и счастья!"
- "У вас, Кристина, очень талантливый сынок Никита. Пусть у него все сложится, как хочет. Ник, будь счастлив!"
- "Почти одинаковые, с днем рождения сына! Такой талантливый получился парень, добрый и справедливый человек. Всего самого лучшего!"
- "Поздравляю! Классный парень вырос! Голос у него потрясающий, харизма роскошная, характер чувствуется в каждом поступке! Пусть будет счастливым!"
- "Вот уж точно на ком природа не отдохнула! Никита невероятно талантливый и скромный парень. Пусть будет счастлив и реализован во всех своих замыслах и начинаниях!"
- "Боже, какой талантливый парень! Как ему непросто – под ликом гениальной бабули и звездных родителей – Кристины и Преснякова! Пусть все получится у него! Это талант, который не отдыхает!"
- "Никогда не понимала, почему его всегда хейтят. Классный, талантливый парень, никогда не пользовался лаврами бабушки, мамы или папы. Самобытный, идет своим путем. Мне нравится его творчество, его самовыражение! С днем рождения, всех благ!"
- "С днем рождения, Никита! Желаем вам оставаться таким же драйвовым, искренним и талантливым. Пусть ваша музыка находит живой отклик в сердцах слушателей, а новые проекты приносят творческое удовлетворение. Счастья, здоровья и семейного тепла! С днем рождения сына, Кристина! Мы любим вас!"
