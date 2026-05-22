Орбакайте и Пресняков поздравили сына с 35-летием, не осталась в стороне и Алла Пугачёва

21 мая 2026 года 35 лет исполнилось старшему внуку российской эстрадной певицы Аллы Пугачёвой – музыканту Никите Преснякову, проживающему в США. С юбилеем сына поздравили Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший, не осталась в стороне и Примадонна, сообщает Zakon.kz.

В честь важной даты 54-летняя дочь Примадонны опубликовала в Instagram видео, в котором показала, как поет ее старший наследник.

"С днем рождения, сыночек! Ты поешь с раннего детства, сейчас у тебя много творческих идей, будь счастлив! Люблю твои выступления на наших семейных праздниках", – трогательно обратилась к имениннику Орбакайте.

А бывший супруг артистки опубликовал совместное фото с сыном.

"Никитосик, сыночек мой! С днем рождения! Будь счастлив, уверен в своих силах и верен своим принципам. Горжусь тобой и очень люблю. Папа", – написал 58-летний Владимир Пресняков.

В свою очередь юбиляр посвятил личному празднику пост в соцсетях.

"С днем рождения, 35-летний ню-метал-парень!", – поздравил сам себя Никита.

На публикацию внука отреагировала 77-летняя бабушка. Алла Пугачёва в комментариях оставила серию смайликов – "букет" из 23 тюльпанов и сердце алого цвета.

Также в комментариях Никиту поздравила нынешняя супруга Преснякова-младшего.

"С днем рождения, наш чувачок! Ждем встречи", – написала Наталья Подольская.

К поздравлениям присоединились многочисленные поклонники большой звездной семьи. Они поздравили бывших супругов с юбилеем их первенца, а Никите пожелали творческих успехов и исполнения желаний:

"Голос – кайф! Браво, Никита!"

"Какой он у вас талантливый и скромный".

"С днем рождения прекрасного сыночка – первенца!"

"Обожаю Никиту, безумно талантливый! С днем рождения!"

"Пусть все задуманное исполнится! Будь счастлив, Никита! С днем рождения!"

"Сильный, красивый и чистый голос, здорово! С личным новым годом, Никита!"

"Кристина! Поздравляю с днем рождения Никиту! Желаю удачи и успехов во всем!"

"Мои поздравления Никите и молодой маме! Пусть все задуманное непременно получится!"

"С днем рождения Никиту и вас с именинником! Пусть все мечты сбудутся! Здоровья и счастья!"

"У вас, Кристина, очень талантливый сынок Никита. Пусть у него все сложится, как хочет. Ник, будь счастлив!"

"Почти одинаковые, с днем рождения сына! Такой талантливый получился парень, добрый и справедливый человек. Всего самого лучшего!"

"Поздравляю! Классный парень вырос! Голос у него потрясающий, харизма роскошная, характер чувствуется в каждом поступке! Пусть будет счастливым!"

"Вот уж точно на ком природа не отдохнула! Никита невероятно талантливый и скромный парень. Пусть будет счастлив и реализован во всех своих замыслах и начинаниях!"

"Боже, какой талантливый парень! Как ему непросто – под ликом гениальной бабули и звездных родителей – Кристины и Преснякова! Пусть все получится у него! Это талант, который не отдыхает!"

"Никогда не понимала, почему его всегда хейтят. Классный, талантливый парень, никогда не пользовался лаврами бабушки, мамы или папы. Самобытный, идет своим путем. Мне нравится его творчество, его самовыражение! С днем рождения, всех благ!"

"С днем рождения, Никита! Желаем вам оставаться таким же драйвовым, искренним и талантливым. Пусть ваша музыка находит живой отклик в сердцах слушателей, а новые проекты приносят творческое удовлетворение. Счастья, здоровья и семейного тепла! С днем рождения сына, Кристина! Мы любим вас!"

10 мая 2026 года Кристина Орбакайте впервые за долгое время показала фото с младшим сыном Дени в честь его 28-летия.