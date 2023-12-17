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Сообщения о своей смерти опроверг актер из сериала "Слово пацана"

Сообщения о своей смерти опроверг актер из сериала "Слово пацана" Фото: https://t.me/real_ruzil
Актер Рузиль Минекаев, исполняющий одну из главных ролей в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" сообщил, в соцсетях, что он жив и все у него нормально, передает Zakon.kz

Появившиеся в Сети сообщения о смерти Рузиля Минекаева не соответствуют действительности.

"Если что, я не умер. Я в Москве, чай пью", - написал актер в своем Telegram-канале.

Актер также опубликовал скриншот сообщения о его "смерти" в больнице и написал, что это фейк.

Рузиль Минекаев исполнил в сериале роль Марата - одного из главных героев.

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