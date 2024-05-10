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Звезда сериала "Слово пацана" заговорил на казахском

Звезда сериала &quot;Слово пацана&quot; заговорил на казахском, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 18:58 Фото: Instagram/ruzil.minekaev
Российский актер Рузиль Минекаев, известный в первую очередь благодаря роли Марата в сериале Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте", разместил очередную публикацию и заинтриговал подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Снимки Минекаев разместил 10 мая 2024 года на странице в Instagram, подписав их на казахском языке.

"Мен кайф үшін жаратылғанмын (Я создан для кайфа)", – говорится в описании.

Армия поклонников с восторгом отнеслась к подобному поступку.

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Ранее режиссер Крыжовников сообщил, что популярный российский сериал будет продлен на второй сезон. Он добавил, что его команда сразу рассчитывала снять три сезона "Слова пацана", а их действие должно было происходить в 1989, 1991 и 1993 годах.

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