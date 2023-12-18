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"Не до конца принял себя": жена Романа Костомарова высказалась о его состоянии

Спорт Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Супруга Костомарова фигуристка Оксана Домнина дала интервью, в котором рассказала, как муж восстанавливается после перенесенных операций, сообщает Zakon.kz.

По словам Домниной, олимпийский чемпион до сих пор не сумел до конца принять себя и всю ситуацию, но старается жить как прежде.

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"Конечно, он внутренне никак не изменился, и это огромное счастье для семьи, для друзей и окружающих. Его мама и брат практически с самого начала знали о тех последствиях, которые будут, поэтому мы через эти моменты проходили вместе", - призналась спортсменка в интервью "Первому каналу".

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Роман Костомаров, жизнь которого в январе 2023 года разделилась на до и после, провел в больнице 175 дней. Ему провели несколько операций по ампутации рук и ног.

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