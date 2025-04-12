Татьяна Навка эмоционально высказалась о творческом разрыве с фигуристом Костомаровым
Фото: Instagram/tatiana_navka
Российская титулованная фигуристка Татьяна Навка с теплом относится к бывшему партнеру по танцам на льду Роману Костомарову. В последнем интервью она рассказала о последних планах с ним, сообщает Zakon.kz.
По информации WomanHit, спортсменка призналась, что собиралась делать с Романом совместные проекты, но в последний момент он ушел в команду к Илье Авербуху.
"Мы просто не имели права распадаться как танцевальная пара. Это было бы профессиональным преступлением. Но тогда Рома выбрал команду Ильи Авербуха, и, в общем-то, это его право", – рассуждает 49-летняя фигуристка.
Татьяна Навка не бросила Романа Костомарова в беде, когда он серьезно заболел в начале 2023 года. Она сделала все возможное, чтобы друга лечили лучшие врачи. Сейчас олимпийская чемпионка плотно сотрудничает с другим титулованным коллегой – Петром Чернышёвым и очень рада, ведь их совместные труды приносят хорошие результаты.
Сейчас у Навки очень много планов по спортивным проектам. Она счастлива, что имеет возможность заниматься любимым делом.
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