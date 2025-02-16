Хакамада отреагировала на скандал с вечеринкой в отеле Москвы

Политик, бизнес-коуч и блогер Ирина Хакамада прокомментировала скандал с вечеринкой в отеле Savoy, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 15 февраля сотрудники силовых структур нагрянули с рейдом на вечеринку в московский отель. В тот момент в гостинице проходила вечеринка по случаю Дня святого Валентина, в программу которой входил диджей-сет Ирины Хакамады.

Съемочная группа РЕН ТВ приехала вместе с силовиками.

Сцены из фашистской Москвы. В отеле Savoy на Рождественке прошла вечеринка в честь Дня всех влюбленных с участием Ирины Хакамады. На вечеринку явились полицейские с собаками, положили посетителей в пол и задавали вопросы: "Как вы относитесь к проведению таких мероприятий во время… pic.twitter.com/7FFz1Rscvz — Kirill Martynov (@kmartynov) February 15, 2025

Позже в своем Telegram-канале Хакамада написала, что все прошло этично. При этом она назвала недостоверной информацию о том, что была организатором мероприятия.

"Я была приглашена друзьями на музыкальное мероприятие и присутствовала только как гость. Известно, что я увлекаюсь электронной музыкой как слушатель, а не диджей. То есть я не была организатором мероприятия, не должна была там выступать ни с каким диджей-сетом", – объяснила Хакамада.

По словам Хакамады, мероприятие проходило в светском формате, а для гостей был установлен деловой дресс-код. Она подтвердила, что силовики остановили вечеринку, но отметила, что "никого в пол лицом не укладывали".

"У молодых людей проверяли документы, всех женщин отпустили. Все", – заключила она.

Недавно первая леди Франции Брижит Макрон также встала за диджейский пульт.