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Анастасия Волочкова поразила нежным образом

Анастасия Волочкова поразила нежным образом Фото: Instagram/volochkova_art
47-летняя артистка балета Анастасия Волочкова любит эпатировать публику. Однако на этот раз танцовщица не стала раздеваться, чем заслужила одобрение со стороны подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Волочкова опубликовала фотографию в вечернем платье на странице в Instagram 19 декабря 2023 года.

"Вот такой наряд создал для меня мой друг. И вот мы идем на премию. Интересный образ?" – отметила она в подписи к публикации.

Экс-прима Большого театра действительно сумела угодить фанатам и получила массу комплиментов.

  • Вот так очень красиво, оставайтесь в таком лаконичном и женственном стиле.
  • Божественная красота.
  • Вот такие фото надо выкладывать! А то вечно какие-то раскоряки. Настя, когда достойно выглядишь, тебе и говорят об этом.
  • Можно же! Получается же быть красоткой!
  • Очень красиво. Очень элегантно. Вот пусть он будет твоим персональным имиджмейкером.
  • Шикарный образ, попали в свой типаж. Вы же все-таки статная, привлекательная женщина, – пишут пользователи Сети.

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