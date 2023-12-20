Анастасия Волочкова поразила нежным образом
Фото: Instagram/volochkova_art
47-летняя артистка балета Анастасия Волочкова любит эпатировать публику. Однако на этот раз танцовщица не стала раздеваться, чем заслужила одобрение со стороны подписчиков, сообщает Zakon.kz.
Волочкова опубликовала фотографию в вечернем платье на странице в Instagram 19 декабря 2023 года.
"Вот такой наряд создал для меня мой друг. И вот мы идем на премию. Интересный образ?" – отметила она в подписи к публикации.
Экс-прима Большого театра действительно сумела угодить фанатам и получила массу комплиментов.
- Вот так очень красиво, оставайтесь в таком лаконичном и женственном стиле.
- Божественная красота.
- Вот такие фото надо выкладывать! А то вечно какие-то раскоряки. Настя, когда достойно выглядишь, тебе и говорят об этом.
- Можно же! Получается же быть красоткой!
- Очень красиво. Очень элегантно. Вот пусть он будет твоим персональным имиджмейкером.
- Шикарный образ, попали в свой типаж. Вы же все-таки статная, привлекательная женщина, – пишут пользователи Сети.
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