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Максим Галкин записал новое видео для поклонников своего творчества

Максим Галкин, концерты, сообщение Фото: Instagram/maxgalkinru
Российский юморист Максим Галкин разместил на своей странице в Instagram видео, в котором рассказал о своих ближайших гастрольных турах. Галкин планирует дать концерты в нескольких странах, сообщает Zakon.kz.

Галкин в своем видео рассказал, что в связи боевыми действиями в Израиле, концерты в этой стране будут перенесены на будущий год.

"Я хотел давно записать видео, но было много ракет на Тель Авив, в центральный район города, Гуш Дан. Надеюсь все живы и здоровы, и у всех все хорошо", – рассказал Галкин в Instagram. 


В начале 2024 года артист планирует посетить Австралию, Бали и Тайланд. Также артист рассказал, что на его концерты еще осталось несколько свободных билетов, их можно приобрести в любой момент.

Недавно, артист поприветствовал своих фолловеров и объяснил, что давно не появлялся в Instagram из-за гастролей. По его словам, концерты прошли замечательно, артист побывал на Кипре, в Англии, Молдове и Польше.

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