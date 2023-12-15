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Максим Галкин записал видеообращение из Израиля

Максим Галкин записал видеообращение из Израиля Фото: Instagram/maxgalkinru
Известный российский юморист Максим Галкин сегодня, 15 декабря 2023 года, записал видеообращение к своим подписчикам в Instagram, которым рассказал, что находится в Израиле, сообщает Zakon.kz.

Он поприветствовал своих фолловеров и объяснил, что давно не появлялся в Instagram из-за гастролей. По его словам, концерты прошли замечательно, артист побывал на Кипре, в Англии, Молдове и Польше.

"В общем, ребят, рад вас приветствовать... Сегодня у нас здесь в Израиле последний день ханукальной недели, очень светлый праздник. И в связи с этим желаю вам, чтобы свет был в вашем доме, чтобы этот свет горел, согревал вас и рассеивал тьму. Это важно", – подчеркнул Максим Галкин.

Также юморист рассказал, что следующие концерты у него запланированы на конец января 2024 года в Таиланде, Паттайе, Пхукете, Бали и Австралии.

Отметим, что это первое с начала декабря видеообращение Максима Галкина. Предыдущая публикация была сделана 2 декабря.

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Максим Галкин с супругой Аллой Пугачёвой и двумя детьми – Гарри и Лизой – более полутора лет проживают в Израиле. 9 октября 2023 года юморист записал видеообращение к фанатам и поделился подробностями переезда в эту страну. Тогда же он и заявил, что, несмотря на обострение ситуации между Израилем и Палестиной, не собирается покидать страну.

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А 14 декабря стало известно, что Алла Пугачева решила поменять местожительство и переехать на ПМЖ в Великобританию. После новогодних праздников Пугачева планирует перевезти семью с Кипра в Лондон

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