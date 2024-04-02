Максим Галкин порадовал поклонников семейным видео
Фото: Instagram/maxgalkinru
Известный шоумен и юморист Максим Галкин поделился с поклонниками видео, на котором его сын Гарри веселит маму, Аллу Пугачеву, сообщает Zakon.kz.
Ролик опубликован в Instagram. На кадрах Гарри выставил колоду карт в форме лабиринта. Каждую ставил рядом ребром. А в конце кропотливой работы толкнул карты, чтобы они сложились по очереди.
"Ой красота! Ура, браво, Гарри!" – комментирует развлечение сына Алла Пугачева.
Поклонников звездной пары семейное видео восхитило.
– Талантливые дети талантливых родителей.
– Каких детей вырастили. Сразу видно родители развивают детей, а не позволяют долго сидеть с гаджетами.
– У творческих родителей – творческие дети, которые никогда не скучают! Браво!
– Сколько радости! Гарри молодец. Это ж сколько терпения нужно, чтобы выстроить карты.
Ранее Галкин опубликовал архивное видео с Пугачёвой и детьми.
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