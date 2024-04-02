Максим Галкин порадовал поклонников семейным видео

Известный шоумен и юморист Максим Галкин поделился с поклонниками видео, на котором его сын Гарри веселит маму, Аллу Пугачеву, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликован в Instagram. На кадрах Гарри выставил колоду карт в форме лабиринта. Каждую ставил рядом ребром. А в конце кропотливой работы толкнул карты, чтобы они сложились по очереди.

"Ой красота! Ура, браво, Гарри!" – комментирует развлечение сына Алла Пугачева.

Поклонников звездной пары семейное видео восхитило.

– Талантливые дети талантливых родителей. – Каких детей вырастили. Сразу видно родители развивают детей, а не позволяют долго сидеть с гаджетами. – У творческих родителей – творческие дети, которые никогда не скучают! Браво! – Сколько радости! Гарри молодец. Это ж сколько терпения нужно, чтобы выстроить карты.





Ранее Галкин опубликовал архивное видео с Пугачёвой и детьми.