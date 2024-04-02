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Максим Галкин порадовал поклонников семейным видео

Максим Галкин опубликовал семейное видео, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 01:12 Фото: Instagram/maxgalkinru
Известный шоумен и юморист Максим Галкин поделился с поклонниками видео, на котором его сын Гарри веселит маму, Аллу Пугачеву, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликован в Instagram. На кадрах Гарри выставил колоду карт в форме лабиринта. Каждую ставил рядом ребром. А в конце кропотливой работы толкнул карты, чтобы они сложились по очереди.

"Ой красота! Ура, браво, Гарри!" – комментирует развлечение сына Алла Пугачева.

Поклонников звездной пары семейное видео восхитило.

– Талантливые дети талантливых родителей.

– Каких детей вырастили. Сразу видно родители развивают детей, а не позволяют долго сидеть с гаджетами.

– У творческих родителей – творческие дети, которые никогда не скучают! Браво!

– Сколько радости! Гарри молодец. Это ж сколько терпения нужно, чтобы выстроить карты.


Ранее Галкин опубликовал архивное видео с Пугачёвой и детьми.

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