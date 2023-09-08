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Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам

Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам Фото: Instagram/maxgalkinru
Юморист и телеведущий Максим Галкин, который ранее рассказал, что его концерты отменили в Астане и Алматы, записал видеообращение к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение он начал со слов благодарности гражданам Казахстана.

"Мои дорогие зрители в Казахстане, я вас искренне и от всего сердца благодарю за ту большую поддержку, которую вы мне оказали. Нам удалось разрешить все недоразумения, и концерты в Алматы и Астане состоятся", – сказал Максим Галкин в видеообращении, которое разместил 8 сентября на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что концерт в Астане пройдет 8 октября, а в Алматы – 9 октября.

"Я вас с нетерпением буду ждать на концертах... 8 и 9 октября я в Казахстане. До встречи!" – заключил радостный Максим Галкин.

31 августа 2023 года Максим Галкин пожаловался на отмену своих концертов в Казахстане. После в Управлении культуры Астаны на обращение артиста из-за отмены концерта ответили, что 8 октября будет проведен концерт в честь Дня учителя, поэтому организаторам рекомендовали выбрать другие даты или здание. В Управлении культуры Алматы заявили, что выбранные даты заняты, а организаторы концерта артиста, не заключившие официально договор, уже начали продавать билеты.

7 сентября стало известно, что концерт Максима Галкина в Алматы все-таки состоится.

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Интересное Галкин Максим
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