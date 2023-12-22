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Дильназ Тилаева вошла в топ-8 финалисток международного конкурса красоты "Мисс Земля-2023"

Дильназ Тилаева вошла в топ-8 финалисток международного конкурса красоты "Мисс Земля-2023" Фото: Zakon.kz
Красавица из Казахстана стала ещё на несколько шагов ближе к заветной победе на мировом конкурсе красоты.

"Мисс Земля" — самый молодой из большой четверки конкурсов красоты. Организаторы этого смотра красавиц преследуют цель не только устроить шоу, но и привлечь внимание зрителей и участниц к экологическим проблемам.

Приветственным событием конкурса является выступление в национальных костюмах, которое прошло 2 декабря на пешеходной улице Нгуен Хюэ в Хошимине. Презентация лучшего эко-проекта состоялась 4 декабря в конференц-центре Gem, а конкурс "Мисс Земля 2023 в коллаборации с Fashion Voyage", с вечерними платьями и купальниками, состоялся 9 декабря в городе Ван Фук. 14 декабря состоялась модная съемка Fashionature. Конкурс талантов прошел 16 декабря в Saigon Opera House.

В течение месяца проходили разные этапы конкурса. А сегодня состоялся долгожданный финал, в результате которого казахстанка Дильназ Тилаева вошла в топ-8 финалисток. Всего в конкурсе участвовало 87 представительниц разных стран.

Каждая участница представила свой международный проект по улучшению экологии. По словам оргкомитета национального конкурса красоты "‎Мисс Казахстан", Дильназ Тилаева готовилась к своему выступлению на протяжении нескольких месяцев, а также усердно изучала английский язык, практиковала свое дефиле и регулярно занималась благотворительностью.

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