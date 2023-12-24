Ивлеева извинилась за слитые фото и видео с ее "голой" вечеринки

Российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева записала официальный видеоответ на все претензии после ее нашумевшей вечеринки с "голыми" звездами шоу-бизнеса, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, предыстория вечеринки началась в 2022 году. Тогда она стала главным редактором журнала Playboy, для которого с командой провела несколько крупных съемок. На первой обложке должны были появиться 100 женщин, не боящихся показать красоту своих тел. Но после журнал ушел с российского рынка и телеведущая решила вернуть снимки в страну.

"Почти два года я занималась тем, чтобы сохранить созданный контент и опубликовать его в России. Несмотря на запрет издательства, мы смогли забрать свое творчество себе. Это была моя цель, и я ее достигла. Мне важно работать в России для нашей аудитории, куда важнее отношений с ушедшими брендами". Анастасия Ивлеева

Вернув снимки, она с командой организовала закрытую презентацию проекта для звезд шоу-бизнеса, блогеров, друзей и "их плюсов по спискам". Презентация проходила два дня. На второй день билеты продавались. И на мероприятие пришло 1,5 тыс. человек.

"Все красивые, молодые люди разделили с нами этот праздник. Вечеринка второго дня по билетам была реализована по всем правилам и законам проведения массовых мероприятий. Да, на второй день к нам приехали сотрудники полиции. И да, мы внимательно отнеслись к их комментариям и внесли все корректировки на месте. Мне было важно провести мероприятие. И рада, что оно состоялось, и мы это сделали. Более того, благодаря их приезду и присутствию на мероприятии я была избавлена от угроз повторения ошибок первого дня", – заявила блогер.

Дресс-код был "почти голый". По ее словам, название, соответствующее теме события – презентации снимков для не вышедшего в 2022 году журнала Playboy, и формату закрытого мероприятия. Всем приглашенным были отправлены фото референсы. Далее все гости интерпретировали свои костюмы сами.

"Было ли неуместно снимать видео, облетевшее всю прессу, распространять его и так тиражировать? Да, 100% это было крайне неуместно. Мне жаль, что это произошло, и что это невозможно было контролировать. Риск о том, что кому-то придет в голову себя так вести, не был предусмотрен и заложен в планирование мероприятия. Я за это приношу извинения перед всеми – перед обществом и перед своими гостями, которые стали невольными участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее". Анастасия Ивлеева

В конце блогер пообещала вырученные деньги отправить на благотворительность.

"Все средства, вырученные от продажи билетов во второй день, я лично направлю в благотворительные организации. И не в качестве акта добрых дел или ради оправдания. А просто потому, что это единственный вариант развития событий в данном ключе. Я живу, работаю и строю бизнес в России. И имею право на создание и реализацию творчества. И да, порой несу риски, если что-то пойдет не так, и если я не буду понята зрителем", – заявила Ивлеева.





Вечеринка блогерши прошла в ночь на 21 декабря в московском клубе "Мутабор". Дресс-код праздника предполагал минимум одежды. Вечеринку посетили артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, телеведущая Ксения Собчак и другие звезды шоу-бизнеса. После в Госдуме поддержали идею лишить Киркорова звания народного артиста.

