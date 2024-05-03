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Оскандалившаяся Настя Ивлеева дала первое интервью после "голой" вечеринки

Оскандалившаяся Настя Ивлеева дала первое интервью после &quot;голой&quot; вечеринки, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 01:10 Фото: YouTube/luka_ebkov
Популярный российский блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева дала первое интервью после скандальной полуголой вечеринки в московском клубе "Мутабор", сообщает Zakon.kz.

Интервью было опубликовано 3 мая на канале блогера Андрея Третьякова.

Настя Ивлеева предстала перед зрителями в новом образе и рассказала о нескольких месяцах вынужденного "творческого отпуска", своих переживаниях и трансформациях, об отношениях с коллегами и семьей, бизнесе и благотворительности, а также о планах на ближайшее будущее.

Комментируя "голую вечеринку", она отметила, что это было мероприятие, "которое произошло не в то время и не в том месте".

"Дальше приняла решение уйти в режим тишины, для того чтобы как минимум поправить свое психическое, ментальное состояние, мне нужно было успокоиться, прийти в себя. Я слушала внимательно, что происходит вокруг, что говорят. Мне кажется, это вышло за пределы нормы по всем категориям. Я поняла, что в современном медиапространстве обвинение — это равно приговор. Без объяснения причин, без выяснения каких-либо подробностей", — рассказала блогерша.

При этом она подчеркнула, что желания покинуть Россию у нее никогда не было.

"Зачем мне вообще покидать родную страну, в которой у меня все — и друзья, и семья, и бизнес", – подчеркнула Настя Ивлеева. 

Ранее стало известно, что из аккаунта Ивлеевой в Instagram пропали все публикации. Телеведущая удалила все фото и видео из соцсети, на которую подписаны почти 18 млн аккаунтов. 

"Голая" вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой состоялась в конце 2023 года в клубе "Мутабор" и вызвала общественный резонанс. Тогда вечеринку посетили Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дмитрий Билан, Оксана Самойлова и многие другие. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).

Айсулу Омарова
Россия 2024 год Блогеры
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