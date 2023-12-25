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Максим Галкин и Алла Пугачёва скромно отметили годовщину свадьбы

Алла Пугачёва и Максим Галкин отметили годовщину бракосочетания Фото: Instagram/maxgalkinru
Знаменитая звездная пара Максим Галкин и Алла Пугачёва сообщили армии поклонников о годовщине бракосочетания, опубликовав совместный снимок, сообщает Zakon.kz.

Фотография была размещена на странице в Instagram 25 декабря 2023 года.

"12 лет узаконенного счастья", – сказано в подписи у Галкина.

Пугачёва также была кратка в описании: "Счастье".

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Галкин и Пугачёва поженились 24 декабря 2011 года, а через шесть лет обвенчались в Михайло-Архангельском соборе в Московской области.

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В сентябре 2013 года у пары родилась двойня.

В октябре 2022 года Галкин с семьей улетели из России в Израиль. 9 октября 2023 года ведущий записал обращение к фанатам и поделился подробностями переезда.

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Несмотря на переезд и постоянные слухи вокруг звездной семьи Галкин продолжает гастролировать по миру и собирать концертные залы. Кроме того, организатор концертов и продюсер Евгений Морозов отметил, что у Галкина все замечательно.

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