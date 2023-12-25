Максим Галкин и Алла Пугачёва скромно отметили годовщину свадьбы

Знаменитая звездная пара Максим Галкин и Алла Пугачёва сообщили армии поклонников о годовщине бракосочетания, опубликовав совместный снимок, сообщает Zakon.kz.

Фотография была размещена на странице в Instagram 25 декабря 2023 года.

"12 лет узаконенного счастья", – сказано в подписи у Галкина.

Пугачёва также была кратка в описании: "Счастье".

Материал по теме Алла Пугачева и Максим Галкин отпраздновали важное событие

Галкин и Пугачёва поженились 24 декабря 2011 года, а через шесть лет обвенчались в Михайло-Архангельском соборе в Московской области.

Материал по теме Как венчались Пугачева и Галкин

В сентябре 2013 года у пары родилась двойня.

В октябре 2022 года Галкин с семьей улетели из России в Израиль. 9 октября 2023 года ведущий записал обращение к фанатам и поделился подробностями переезда.

Материал по теме Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль

Несмотря на переезд и постоянные слухи вокруг звездной семьи Галкин продолжает гастролировать по миру и собирать концертные залы. Кроме того, организатор концертов и продюсер Евгений Морозов отметил, что у Галкина все замечательно.