Максим Галкин и Алла Пугачёва скромно отметили годовщину свадьбы
Фотография была размещена на странице в Instagram 25 декабря 2023 года.
"12 лет узаконенного счастья", – сказано в подписи у Галкина.
Пугачёва также была кратка в описании: "Счастье".
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Галкин и Пугачёва поженились 24 декабря 2011 года, а через шесть лет обвенчались в Михайло-Архангельском соборе в Московской области.
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В сентябре 2013 года у пары родилась двойня.
В октябре 2022 года Галкин с семьей улетели из России в Израиль. 9 октября 2023 года ведущий записал обращение к фанатам и поделился подробностями переезда.
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Несмотря на переезд и постоянные слухи вокруг звездной семьи Галкин продолжает гастролировать по миру и собирать концертные залы. Кроме того, организатор концертов и продюсер Евгений Морозов отметил, что у Галкина все замечательно.